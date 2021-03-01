Çanakkale'de 18 Mart'ta göndere çekilecek Türk bayrağı, Edirne'den yola çıktı



Olgay GÜLER-Resul ORUÇOĞLU/ EDİRNE, (DHA)18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yıldönümü ve Şehitler Günü'nde Şehitler Abidesi'nde Marmara Bölgesi´ni temsilen göndere çekilecek Türk bayrağı, Edirne'den törenle yola çıktı.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Türkiye'nin 81 ilinde hayata geçirilen 'Anadolu Gönül Yolu' etkinliği kapsamında şanlı Türk bayrağı, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü'nde Çanakkale Şehitler Abidesi'ne gönderilmek üzere yola çıktı. Etkinlik kapsamında Marmara Bölgesi´ni temsil edecek olan bayrak Edirne'den yola çıktı. Edirne Valiliği'nde gerçekleştirilen törende Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı kuruluşlarda kalan gençler, bayrağı Edirne Valisi Ekrem Canalp'ten teslim aldı.

Törende konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, bu etkinlikte, gençlerde var olan; ancak her daim işlenmesi gereken milli hasletlerin, istikbal, istiklal, bayrak sevgisi ve tarih bilincinin geliştirilmesinin amaçlandığını belirtti. Özbaş, "Çanakkale geçilmez dedirten, yurdun her köşesinden gelen askerlerimizi, gazilerimizi ve şehitlerimizi temsilen 81 ilimizdeki bakanlığa bağlı kuruluşlarda kalan gençlerimiz aracılığıyla, şanlı bayrağımız Çanakkale Şehitliği'ne götürülecek. `Anadolu Gönül Yolu´ etkinliği, bakanlığımız ile Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğümüzce uygulamaya konulmuştur. Etkinlik ile vatan ve bayrak sevgisinin geliştirilmesi, şehitlik olgusunun milli ve manevi yüksek insani değerler ile işlenmesi hedeflendi. Değerlerin gelecek kuşaklara aktarılması ve davranışa dönüşmesinin sağlanması amaçlanmıştır" dedi.

BAYRAK GENÇLERE TESLİM EDİLDİ

Edirne Valisi Ekrem Canalp, düzenlenen tören ile bayrağı, Kırklareli Valiliği'ne ulaştıracak gence teslim etti. Canalp, "Bu bayrak benim milletimin bağımsızlığının, devletimin birliğinin ve bütünlüğünün timsalidir. Bağımsızlık, birlik ve bütünlük timsali olan bu bayrağı ben de sizlere teslim ediyorum" dedi.

Kırklareli Valiliği İl Temsilcisi´nden sonra bayrak etkinlik kapsamında sırasıyla Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Bilecik, Yalova, Bursa, Balıkesir illerine teslim edilecek. Bayrak son olarak Çanakkale Valiliği'ne iletilecek. Bayrak 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yıldönümünde, Çanakkale Şehitler Abidesi'nde yapılacak törenle Marmara Bölgesi'ni temsilen göndere çekilecek. DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER Resul ORUÇOĞLU

2021-03-01 18:01:26



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.