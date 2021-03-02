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Süt üreticisi devlet destekli ektiği otla girdileri düşürdü, kazancını artırdı 

DHA

Süt üreticisi devlet destekli ektiği otla girdileri düşürdü, kazancını artırdı 


Ali Can ZERAY/ EDİRNE (DHA)EDİRNE'de hayvan besicisi ve süt üreticisi İsmail Özkan, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Çayır Mera Yem Bitkilerini Geliştirme Projesi' kapsamında yüzde 50 devlet desteği alarak ektiği reygras (süt otu) ile ineklerini besleyip, girdi maliyetini düşürerek süt üretimini artırdı. Özkan, "Ben bu otla birlikte ilk etapta 80100 kilo yem, bir balya yonca, bir balya saman artırdım. Hayvan başına 34 litre de süt artışı yaptım. Bu ot bizim kurtuluşumuz oldu" dedi.
Edirne'nin merkeze bağlı Avarız köyünde, büyükbaş hayvan besiciliği ve süt üreticiliği yapan İsmail Özkan, 1,5 yıl önce, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Çayır Mera Yem Bitkileri Geliştirme Projesi' kapsamında besicilere yüzde 50 tohum desteği verdiği İtalyan otu olarak da bilenen süt otu desteğinden faydalanarak tarlasına ekti. Kısa sürede büyüyen otu biçerek, beslediği 40 büyükbaş hayvanına vermeye başlayan Özkan, hayvanlarının otu yemesiyle süt verimini, inek başına 34 kilo artırdı, yem maliyetini de düşürdü.
'ŞUBAT AYINDA, HAYVANLARIMIZA YEŞİL OT YEDİRİYORUZ'
Devlet destekli ektiği ottan hem kazandığını hem de hayvanlarının daha sağlıklı beslendiğini söyleyen Özkan, bu otu her besicinin ekmesi gerektiğini söyledi. Özkan, "Yaklaşık 1,5 yıl önce bu otu Edirne Tarım Müdürlüğü'nden alarak, arkadaşların önermesiyle ekmeye başladım. Tohumda, yüzde 50'sini zaten devlet destekliyor. Geçen yıl 10 dönüm ektim, memnun kaldım, bu yıl da tekrar ektim. Çok güzel bir ot. Bizi en çok mutlu eden şubat ayında hayvanlarımıza yem değil, yeşil ot yedirmek" dedi.
'OT KURTULUŞUMUZ OLDU'
Özkan, hayvanlarını ektiği otla beslemesinden sonra yem maliyetini düşürdüğünü, beslediği her inekte 34 kilo gibi daha fazla süt sağmaya başladığını belirterek, "Ben bu otla birlikte ilk etapta 80-100 kilo yem, bir balya yonca, bir balya saman artırdım. Bunların hepsi kar, nereden baksan hayvan başına 34 litre de süt artışı yaptı. Bu hesap, elimize kalem kağıt almadan da yapılabilecek bir hesap. Hayvanın da bağırsaklarının çalışıp sağlıklı olmasını sağlıyor. Kazancı yüksek, maliyeti düşük olan bu otu herkesin ekmesini öneriyorum. Her gün tarlama gelerek 1 saat biçip hayvanlarıma veriyorum. Bu sayede yem girdi maliyetlerimde düşüş yaşadım. Bu ot bizim kurtuluşumuz oldu" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY
2021-03-02 10:04:12

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