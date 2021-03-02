Artan vakalar sebebiyle Keşan halk pazarı bir hafta süreyle kapatıldı

Edirne’nin Keşan ilçesinde artan korona virüs vakaları sebebiyle Keşan’da Cuma günleri kurulan halk pazarı, Keşan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, bir hafta süreyle kapatıldı. 5 Mart Cuma günü açılmayacak halk pazarının akıbeti bir sonraki hafta için yeniden değerlendirilecek.

Keşan Hıfzıssıhha Kurulu ilçede artan vakalar sebebiyle bugün Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz başkanlığında toplandı. İlçedeki son durumun değerlendirildiği toplantıda, halk pazarının 5 Mart Cuma günü açılmamasına karar verildi.

Kurul gereği bu hafta kapalı kalacak pazaryerinin bir sonraki hafta açılıp açılamayacağı ile ilgili verilecek kararın, yeni vakaların değerlendirilmesi sonrasında verileceği bilgisine ulaşıldı.



Semt pazarları açık olacak

Halk pazarına yönelik kapatılma kararı alınırken, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri ilçe merkezi ile İzzetiye ile Paşayiğit mahallelerinde de kurulan semt pazarlarının ise açık kalacağı bilgisine ulaşıldı.

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