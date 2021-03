Edirne Belediye Başkanı Gürkan'dan Kırkpınar için çağrı: 'Tüm pehlivanlar aşılansın'

Ali Can ZERAY Olgay GÜLER / EDİRNE, (DHA) EDİRNE Belediye Başkanı Recep Gürkan, koronavirüs salgını nedeniyle 2020 yılında yapılamayan UNESCO Somut Olmayan Kültür Mirası Listesi'ndeki Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin bu yıl 660'ıncısının düzenlenmesi için Sağlık Bakanlığı'na çağrıda bulundu. Gürkan, Kırkpınar'a hazırlanan yaklaşık 3 bin güreşçinin aşı kampanyasına dahil edilmesi gerektiğini belirterek, "Türkiye genelinde toplam 3 bin olan pehlivanımızın her 2 doz aşısını da yaparak, bu yıl güreşlerin sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlayacakları yönünde desteklerini talep ediyoruz" dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle geçen yıl Edirne'de 659'uncu Kırkpınar Yağlı Güreşleri yapılamamıştı. Dünyanın kesintisiz yapılan en eski spor organizasyonlarından olan yağlı güreşler için bu yıl etkinlik takvimi Edirne Belediyesi tarafından açıklanırken, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da Sağlık Bakanlığı'na çağrıda bulundu. 28 Haziran-4 Temmuz 2021 tarihleri arasında düzenlenecek etkinlik için hazırlık yapan yaklaşık 3 bin pehlivanın aşı kampanyasına alınması gerektiğini söyleyen Gürkan, böylelikle güreşlerin sağlıklı ortamda yapılabileceğini belirtti.

'14 BOYDA 3 BİN PEHLİVAN BU ETKİNLİK İÇİN HAZIRLANIYOR'

659'uncu Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin çok arzu edilmesine rağmen yapılamadığını hatırlatan Gürkan, "Bakanlığın aldığı, halkımızın aldığı tedbirler, belediyeler dahil herkesin çalışmasıyla artık yavaş yavaş normalleşmeye gittiğimizi görüyoruz. Baktığımızda 660'ıncı Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin tarihini geçtiğimiz ay ilan etmiştik ve Türkiye'deki yağlı güreşler de buna göre tarihlerini belirleyip planlamasını yapmaktalar. 660'ıncı Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin tarihini 28 Haziran-4 Temmuz olarak belirledik. Güreşlerin de 2-3-4 Temmuz tarihlerinde yapılması kararlaştırıldı. Yağlı güreş yapan pehlivanlarımızın birçoğu bütün gelirini sadece bu işten elde eden insanlar ve Türkiye genelinde de toplamda yaklaşık 3 bin civarında yağlı güreş yapan pehlivanımız var tüm boyda. Yani toplam 14 boyda 3 bin pehlivan" dedi.

'3 BİN PEHLİVAN AŞI KAMPANYASINA DAHİL EDİLSİN'

Sağlık Bakanlığı'na çağrıda bulunan Gürkan, "Sağlık Bakanlığı'ndan talebimiz ve çağrımız, Kırkpınar Düzenleme Komitesi Başkanı olarak da, bu 3 bin pehlivanımızın Güreş Federasyonu aracılığıyla bir aşı kampanyasına dahil edilerek bir an önce birinci ve ikinci aşılarının yapılması. Böylelikle yaklaşmakta olan yağlı güreş sezonuna antrenman yapabilme imkanının, ardından da güreşlerin sağlık içerisinde, en azından bu yıl iptal olmadan, o pehlivanların da paralarını kazanabilecek hale getirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla Sağlık Bakanlığımızın bu konuya ilgisiz kalmayacağını ve Türk'ün ata sporu olan yağlı güreşin bir yıl aradan sonra kesintisiz olarak devamını sağlamak için Türkiye genelinde toplam 3 bin olan pehlivanımızın her 2 doz aşısını da yaparak, bu yıl güreşlerin sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlayacağına desteklerini talep ediyoruz" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

