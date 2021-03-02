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Yüksek riskli grupta yer alan Edirne’de 'ev ziyareti' tepkisi

İHA

Yüksek riskli grupta yer alan Edirne’de 'ev ziyareti' tepkisi

Edirne artan korona virüs vakalarıyla birlikte yüksek riskli gruplu iller arasında yer aldı. Halkın yoğun olarak bulunduğu caddede vatandaşlar, “Evde duran yok geziyoruz” diyerek tepki gösterdi.
Sağlık Bakanlığının haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen korona virüs vaka sayılarına göre Edirne'de geçen haftaya oranla ciddi artış yaşandı. Geçen hafta 75,29 olarak açıklanan vaka oranı bu hafta 107,43’e yükseldi. Çok yüksek riskli iller grubunda yer alan Edirne’de bugün caddeler de zaman zaman yoğunluk yaşandı.

Edirneliler ev ziyaretlerinden şikayetçi
Halkın kalabalık olarak bulunduğu Saraçlar Caddesi’nde vatandaşlar, “Herkes geziyor, birbirine gidiyor. Akraba ziyaretlerine gidiyoruz. Evde duran yok” derken, bazıları da halkın korona virüs kurallarına uymadığı için sitemde bulundu. Vatandaşlar tüm Edirnelilere kurallara uyma çağrısında bulundu.

Vakalar arttı; valilik mesajla uyardı
Edirne Valiliği’nden kentte yaşayan vatandaşlara gönderilen uyarı mesajında şu ifadelere yer verildi:
"Kıymetli hemşehrimiz, ilimizde koronavirüs ile mücadelemizde bugüne kadar sergilediğimiz çabamızı arttırarak devam ettirmemiz gerekiyor. Lütfen her zamankinden daha dikkatli olarak maske takmaya, ev ziyaretleri yapmamaya ve hafta sonlarında kısıtlamaya uymaya dikkat edelim. Bu mücadeleyi hep birlikte başaracağız."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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