'Çok yüksek riskli' iller arasındaki Edirne'de, esnaf ve vatandaş endişeli

Ali Can ZERAYOlgay GÜLER/ EDİRNE (DHA)SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs risk haritasında 'çok yüksek riskli' iller arasında kırmızı renkte bulunan Edirne'de, vatandaşlar, oluşan tablo karşısında hem şaşkın hem de endişeli. Yaklaşık 1 aydır dükkanlarını müşterilere açmayı bekleyen meşhur tava ciğeri işletmecileri ise Edirne'nin 'çok yüksek riskli' kategoride yer almasıyla paket servise döndü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı koronavirüs risk haritasında 'çok yüksek riskli' iller arasında kırmızı renkte bulunan Edirne'de vatandaşlar normal yaşamlarına devam ediyor. Edirne'de trafiğe kapalı Saraçlar ve Çilingirler caddelerinde yaşanan kalabalık dikkat çekerken, zaman zaman kurallara uyulmadığı da görüldü. Saraçlar Caddesi'nde vatandaşlar, banklarda yan yana otururken, PTT önünde ve banka kuyruklarında da sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı görüldü. Edirne Valiliği İl Pandemi Kurulu'nun aldığı tüm önlemlere rağmen virüsün etkili olduğu kentte, gün boyu anonslar ve dezenfekte çalışmaları yapılıyor. Risk haritasındaki kırmızı uyarısı, bazı vatandaşları tedirgin ediyor. Kent merkezinin yanı sıra Keşan ve İpsala ilçelerinde etkili olan koronavirüs salgını nedeniyle bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı. Keşan'ın Beğendik beldesinde karantina süresi devam ederken, beldeye giriş ve çıkışlar jandarma kontrolünde yapılıyor.

SALGIN ŞUBAT AYINDA ARTIŞA GEÇTİ

Edirne'de koronavirüs salgını ile mücadelede ocak ayında maviye dönen risk haritası, şubat ayında tırmanışa geçti. Kent merkezinde mavi olan harita, Keşan ilçesinde geçen günlerde mutasyonlu virüsün tespit edilmesi ile İpsala ve Süloğlu ilçelerindeki vaka artışıyla harita kırmızı uyarı verdi. Bu ilçelerde tespit edilen vakalar nedeniyle Edirne, Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklama ile 'çok yüksek riskli' kent oldu.

CİĞERCİLER PAKET SERVİSE DÖNDÜ

Salgının kırmızı renkte uyarı verdiği kentte ise yaklaşık 1 aydır dükkanlarını açmayı bekleyen Edirne'nin meşhur tava ciğeri işletmeleri de paket servise döndü. Edirne'de haritanın kırmızı olmasından dolayı üzgün olduklarını, tüm işlerini 1 Mart'a ayarladıklarını söyleyen ciğerci esnafı, dükkanlarını açacakları günü iple çektiklerini belirtti. Edirneli 40 yıllık ciğerci esnafı Kemal İmrak, söz konusu tablonun üzücü olduğunu, paket servise dönmek zorunda kaldıklarını belirtti. İmrak, "Edirne için burada yaşayan vatandaşlar için üzücü bir durum. Mesafeye, maskeye dikkat edelim dedik hep. Demek dikkat etmedik ki kırmızı tabloyla karşılaştık. Gönül böyle istemezdi. Biz de paket servise devam ediyoruz. En kısa zamanda da düzelmesini diliyoruz. Vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmalarını diliyoruz" dedi.

'BU DURUM BİZİ MEMNUN ETMİYOR'

Ciğerci Salih Aslantaş ise kırmızı tablonun kendilerini memnun etmediğini, dükkanlarını açacakları günü iple çektiklerini söyledi. Aslantaş, "Riskli bölgede olduğumuz için açılamadık. Kırmızı bölgede olduğumuzdan dolayı açamıyoruz. İnşallah ilerleyen günlerde turuncu veya mavi kategoriye döneriz. Bu şekilde biz de paket servise devam ediyoruz. Fakat bu durum tabii ki esnafı memnun etmiyor. Bir an önce eski günlere dönmeyi bekliyoruz" diye konuştu.

Edirneli Ersin Kumlu, insanların önlemlere dikkat etmediklerini belirterek, "İnsanların dikkat etmediğini düşünüyorum. Özellikle su boyları, nehir kenarları çok dolu. Umarım bir an önce düzelir. Ben tamamen insanların dikkat etmemesinden kaynaklandığını düşünüyorum" dedi.

'EDİRNE'DEN CİĞER YİYEMEDEN GERİ DÖNECEĞİZ'

Ankara'dan oğlunu ziyarete gelen Mustafa Türkyılmaz, vaka sayısının yüksekliğinden şaşkın olduğunu söyledi. Türkyılmaz, "Ben Ankara'dan geldim. 1 aydır buradayım, oğlum burada görevli. Oluşan tablo karşısında ben de şaşırmış durumdayım. Bir yere gidip, oturup ailemle çay içemedim, yemek yiyemedim. Biraz daha uzatacaktım ziyaretimi ama uzatmayacağım sanırım. Bu sıkıntı beni de üzdü çünkü. 1 aydır hiçbir yere çıkıp oturamadım. Buraya geliş amaçlarımdan biri ciğer yemekti, onu da yapamadık. Sanırım önümüzdeki hafta döneceğim. Bu durum beni bayağı üzdü" diye konuştu.

'MİLLETİN HATALARINI BİZ ÇEKİYORUZ'

Kentte lokanta işleten Leyla Doğan ise "Bu durumdan çok rahatsızım çünkü milletin yaptığı hataların sonucunu esnaf olarak biz çekiyoruz. Şu anda dükkanım kapalı. Lokanta işletiyorum. Açılmasını bekliyorduk" dedi.

Salgının etkili olduğu kentte, İl Pandemi Kurulu'nun yeni önlemler alması bekleniyor. DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Olgay GÜLER-Mehmet YİRUN

2021-03-03 09:42:44



