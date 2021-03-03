Edirne´de uyuşturucu satıcılarına operasyon: 4 tutuklama

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EDİRNE (DHA)EDİRNE´nin Uzunköprü ilçesinde polis ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda yakalanarak, gözaltına alınan 7 kişiden 4´ü tutuklandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılığı´nca uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ilçe merkezinde 5, Tekirdağ´ın Çorlu ilçesinde 1 eve eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, sobaya atılarak yakılmak istenen 470,6 gram bonzai, 2´si kurusıkı 3 ruhsatsız tabanca, 12 mermi, 1 elektro şok cihazı, `sallama´ diye tabir edilen bıçak, paketlemede kullanılan kitap sayfaları ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 800 TL ele geçirildi. 7 şüpheli, gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 3´ü çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4´ü tutuklanarak, cezaevine gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Uzunköprü Ünsal YÜCEL

2021-03-03 09:44:02



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