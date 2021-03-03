“Trakya’dan Anadolu’ya” isimli sanal karma sergi açılacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

“Trakya’dan Anadolu’ya” isimli sanal karma sergi açılacak

İHA

“Trakya’dan Anadolu’ya” isimli sanal karma sergi açılacak

Trakya Üniversitesi, İstiklâl Marşı’nın kabulünün 100. yılını “Trakya’dan Anadolu’ya” isimli sanal karma sergi ile kutluyor.
Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, “İstiklâl Marşı Yılı” etkinlikleri kapsamında anlamlı bir sergiye imza atmaya hazırlanıyor. Küratörlüğünü, Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melihat Tüzün’ün üstlendiği sergide, tanınmış sanatçılara ait birbirinden değerli eserler sanatseverler ile buluşacak.
Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, İstiklâl Marşı’nın 100. yılını “Trakya’dan Anadolu’ya” isimli sanal karma sergi ile kutlayacak. İstiklâl Marşı’nın ve Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin anlamını ve önemini hatırlatmak amacıyla düzenlenecek sergi, 12 Mart’ta Trakya Üniversitesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi’nin dijital platformlarında izleyicilerin beğenisine sunulacak.
Pandemi kuralları çerçevesinde sanal ortamda gerçekleştirilecek sergide, Türkiye’den çok sayıda davetli sanatçının eseri yer alacak. İstiklâl Marşı Yılı kapsamında düzenlenecek ve Milli Mücadele ruhunu yansıtacak serginin, sanatsal anlamda da izleyicilere önemli bir seçki sunması bekleniyor.
Güzel Sanatlar Fakültesi ile farklı üniversitelerden sanatçı ve akademisyenlerin eserlerinin yer alacağı “Trakya’dan Anadolu’ya” sergisi, https://guzelsanatlar.trakya.edu.tr/pages/sanalsanatgalerisi sayfası üzerinden sanatseverler tarafından izlenebilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye ve Yunanistan sahillerinde eş zamanlı çöpler toplandı
YEREL HABERLER Türkiye ve Yunanistan sahillerinde eş zamanlı çöpler ...
Edirne´de uyuşturucu satıcılarına operasyon: 4 tutuklama
YEREL HABERLER Edirne´de uyuşturucu satıcılarına operasyon: 4 ...
'Çok yüksek riskli' iller arasındaki Edirne'de, esnaf ve vatandaş endişeli
YEREL HABERLER 'Çok yüksek riskli' iller arasındaki Edirne'de, esnaf ...
Dünyanın en uzun taş köprüsü Uzunköprü´nün restorasyonu başlıyor
YEREL HABERLER Dünyanın en uzun taş köprüsü Uzunköprü´nün ...
Yüksek riskli grupta yer alan Edirne’de 'ev ziyareti' tepkisi
YEREL HABERLER Yüksek riskli grupta yer alan Edirne’de 'ev ziyareti' ...
Edirne Belediye Başkanı Gürkan'dan Kırkpınar için çağrı: 'Tüm pehlivanlar aşılansın'
YEREL HABERLER Edirne Belediye Başkanı Gürkan'dan Kırkpınar için ...
'Çok yüksek riskli' Edirne' de Belediye Başkanı Gürkan: Lütfen kurallara uyalım
YEREL HABERLER 'Çok yüksek riskli' Edirne' de Belediye Başkanı ...
Mesleğini değil mutlu olduğu işi yapıyor Dördüncü üniversitesini okusa da ‘huzuru’ seçtim diyerek, taksicilik yapıyor
YEREL HABERLER Mesleğini değil mutlu olduğu işi yapıyor Dördüncü ...
‘Müslüman kardeşliği’nin timsali Edirne’de yaşanıyor Fas uyruklu Muhsin, davranışları ile Edirne Lari Cami cemaatinin gönlünü kazandı Her gün caminin içini dışını pırıl pırıl yapıyor
YEREL HABERLER ‘Müslüman kardeşliği’nin timsali Edirne’de ...
Artan vakalar sebebiyle Keşan halk pazarı bir hafta süreyle kapatıldı
YEREL HABERLER Artan vakalar sebebiyle Keşan halk pazarı bir hafta ...
Vakaların arttığı Keşan´da bu hafta halk pazarı kurulmayacak
YEREL HABERLER Vakaların arttığı Keşan´da bu hafta halk pazarı ...
Süt üreticisi devlet destekli ektiği otla girdileri düşürdü, kazancını artırdı 
YEREL HABERLER Süt üreticisi devlet destekli ektiği otla girdileri ...
Şok uygulamada ceza yağdı Bir haftada sokağa çıkma kısıtlamasını ve maske kuralını ihlal eden 198 kişiye 560 bin 700 TL idari para cezası kesildi
YEREL HABERLER Şok uygulamada ceza yağdı Bir haftada sokağa çıkma ...
Çanakkale'de 18 Mart'ta göndere çekilecek Türk bayrağı, Edirne'den yola çıktı
YEREL HABERLER Çanakkale'de 18 Mart'ta göndere çekilecek Türk ...
Keşan´da 198 kişiye toplam 560 bin lira ceza
YEREL HABERLER Keşan´da 198 kişiye toplam 560 bin lira ceza
‘Anadolu gönül yolu’ projesinin ay-yıldızlı bayrakları yola çıktı
YEREL HABERLER ‘Anadolu gönül yolu’ projesinin ay-yıldızlı ...
AK Parti´li Aksal: Vaka artışını sadece Edirne´deki kongrelere bağlamak haksızlık olur
YEREL HABERLER AK Parti´li Aksal: Vaka artışını sadece Edirne´deki ...
Bilgi İşlem Daire Başkanlığına ‘Siber güvenlik’ eğitimi
YEREL HABERLER Bilgi İşlem Daire Başkanlığına ‘Siber güvenlik’ ...
İmza atmaya gittiği emniyette arandığı belirlenince tutuklandı
YEREL HABERLER İmza atmaya gittiği emniyette arandığı belirlenince ...