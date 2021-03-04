Yunanistan’a kaçak götürülecekti Edirne’de ele geçirildi: Tam 1 ton

Altın fiyatları ne kadar oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Edirne’de, Enez Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı’na bağlı ekipler, kaçakçılara göz açtırmamaya devam ediyor.

Yapılan çalışmalar sonucunda yurt dışına kaçırılmak üzere hazırlanan yaklaşık 1 ton midye Enez Sahil Güvenlik Bot Komutanlığınca yakalandı. Söz konusu olayla ilgili şahıslar hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. Ele geçirilen midyeler, ilçe tarım ve orman müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek, yeniden denize bırakılması sağlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.