Yunanistan’a kaçak götürülecekti Edirne’de ele geçirildi: Tam 1 ton

Edirne’de, Enez Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı’na bağlı ekipler, kaçakçılara göz açtırmamaya devam ediyor.
Yapılan çalışmalar sonucunda yurt dışına kaçırılmak üzere hazırlanan yaklaşık 1 ton midye Enez Sahil Güvenlik Bot Komutanlığınca yakalandı. Söz konusu olayla ilgili şahıslar hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. Ele geçirilen midyeler, ilçe tarım ve orman müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek, yeniden denize bırakılması sağlandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.