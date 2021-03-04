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Ünsal YÜCEL/ENEZ (Edirne),(DHA)EDİRNE´nin Enez ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan´a götürülmek istenen 1 ton midye ele geçirildi.Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, bir teknede yasa dışı yollarla Yunanistan´a götürülmek istenilen 1 ton midye ele geçirildi. Canlı ve taze oldukları belirlenen midyeler, teslim edildikleri Enez Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerince Saros Körfezi´nde denize döküldü. Midye kaçakçıları hakkında işlem başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Enez Ünsal YÜCEL

2021-03-04 13:05:11



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