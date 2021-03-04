Edirne´de canlı hayvan pazarları 2 hafta kapalı kalacak

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)-EDİRNE´de, koronavirüs tedbirleri kapsamında canlı hayvan pazarları 2 hafta kapalı kalacak.
Türkiye genelinde 1 Mart itibariyle kontrollü normalleşme süreci başlarken, Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs haritasında, Edirne `çok yüksek riskli´ grubu temsil eden 'kırmızı' kategoride yer aldı. Bugün Edirne Valisi Ekrem Canalp başkanlığında yapılan Keşan Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, il genelindeki canlı hayvan pazarlarının yarından geçerli olacak şekilde 2 hafta süreyle kapatılmasına karar verildi.DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL
2021-03-04 14:26:31
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