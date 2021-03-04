Edirne´de sahte kimlikle yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)EDİRNE´nin Keşan ilçesinde sahte kimlik ile yasadışı yollardan Yunanistan´a gitme hazırlığı yapan 2´si kadın 3 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı. Aranan 3 şüpheli çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.Edirne ve Keşan Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri operasyonla yasadışı yollarla Yunanistan´a çıkış yapmak isteyen FETÖ/PDY üyesi 3 şüpheliyi yakaladı. Arananlar arasında bulunan H.B (34) ve G.G. (25) adlı iki kadın ile H.B´nin (43) adlarına sahte kimlik düzenlendiği tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL
2021-03-04 15:48:48
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