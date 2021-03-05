‘O’ ilin valisinden dikkat çekici sosyal izolasyon vurgusu “İstirham ediyorum, hayırsız evlat olun, 2 ay ananızı babanızı dahi ziyarete gitmeyin” Edirne Valisi Ekrem Canalp: “Sosyal izolasyona her zamankinden çok daha fazla dikkat edelim”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

‘O’ ilin valisinden dikkat çekici sosyal izolasyon vurgusu “İstirham ediyorum, hayırsız evlat olun, 2 ay ananızı babanızı dahi ziyarete gitmeyin” Edirne Valisi Ekrem Canalp: “Sosyal izolasyona her zamankinden çok daha fazla dikkat edelim”

İHA

‘O’ ilin valisinden dikkat çekici sosyal izolasyon vurgusu “İstirham ediyorum, hayırsız evlat olun, 2 ay ananızı babanızı dahi ziyarete gitmeyin” Edirne Valisi Ekrem Canalp: “Sosyal izolasyona her zamankinden çok daha fazla dikkat edelim”

Edirne, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı Türkiye haritasında çok yüksek riskli iller arasında ‘kırmızı’ şehir olarak yer aldı. Edirne Valisi Ekrem Canalp, son dönemde yaşanan bu artışa dikkat çekici bir sosyal izolasyon vurgusu yaparak, “istirham ediyorum 2 ay süreyle hayırsız evlat olsunlar. 2 ay süreyle anne ve babalarını dahi ziyaret etmesinler” ifadelerini kullandı.
Edirne Valisi Ekrem Canalp, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı İl Pandemi Kurulu toplantısı sonrası yaptığı basın açıklamasında, “İl Pandemi Kurulumuzun olağan toplantısını az önce sonlandırdık. Dış ortamda almış olduğumuz tedbirler ne kadar iyi olursa olsun bizim aynı zamanda başka bir tedbiri de mutlaka hassasiyet göstermemiz gerekiyor. Bu da sosyal izolasyon. Pandemi ile ilgili belki de en kritik olan noktası burasıdır” dedi.
Vali Canalp, “Yani bina içerisinde, binanın dışına çıktığımız zaman nasıl çok dikkat ediyorsak. Binanın içerisinde kaldığımız zaman da köylerde evler arası temas söz konusu olduğu zaman da bununda minimize edilmesi gerekiyor” dedi.

“İstirham ediyorum 2 ay süreyle hayırsız evlat olsunlar”
Edirne Valisi Ekrem Canalp, “Bütün Edirnelilerden istirhamım şudur; bizler kamu kurum kuruluşları olarak, kamu görevlileri olarak, geçmişten çok daha yüksek bir motivasyonla, çok daha azimli şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Ve lütfen, herkes de Nisan ayının sonuna kadar kendi komşusunu hiç ziyaret etmesin. Hatta bizim kültürümüzde anne babasını ziyaret eden evlat, hayırlı evlattır. Evlatlar anne babasını istirham ediyorum 2 ay süreyle hayırsız evlat olsunlar. 2 ay süreyle anne ve babalarını dahi ziyaret etmesinler. Kardeşler birbirlerini 2 ay süreyle ziyaret etmesinler. Komşularımızı 2 ay süreyle hiçbir şekilde ziyaret etmeyelim. Eğer komşumuz bizlere ziyaret talebinde bulunuyorsa onu da kabul etmeyelim” dedi.

“İstirham ediyorum, sosyal izolasyona her zamankinden çok daha fazla dikkat edelim”
Vali Canalp, son olarak ise “Çünkü bizim şu anda günlük olarak takip etmiş olduğumuz filyasyon çalışmalarında ortaya çıkan vaka kaynağına ilişkin olarak ortaya çıkan tablo maalesef şunu ortaya koyuyor ki; binaların dışındaki kaynaklardan çok daha önemlisi bina içi sebeplerden kaynaklanan virüsün yayılma durumu söz konusu. Dolayısıyla bu noktada bütün Edirnelilerden istirhamımdır; lütfen 2 aylık süreyle sosyal izolasyona her zamankinden çok daha fazla dikkat edelim. Ve inşallah hepimizin çabalamasıyla, hepimizin gayretiyle daha önce olduğu gibi Edirne’mizi de hak ettiği noktalara hızlı şekilde ulaştırmış olalım” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Köy karantinaya alındı, oyun parkları ve spor alanları kapatıldı
YEREL HABERLER Köy karantinaya alındı, oyun parkları ve spor ...
Vakaların arttığı Keşan´da, kaymakam ve belediye başkanı denetime çıktı
YEREL HABERLER Vakaların arttığı Keşan´da, kaymakam ve belediye ...
Mutant virüs görülen beldede ikinci kez kısmi kısıtlama başladı
YEREL HABERLER Mutant virüs görülen beldede ikinci kez kısmi ...
Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu: Keşan´ın vakaları, Edirne´nin kırmızı olmasına yetiyor
YEREL HABERLER Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu: Keşan´ın ...
Edirne´de sahte kimlikle yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Edirne´de sahte kimlikle yakalanan 3 FETÖ şüphelisi ...
Edirne´de canlı hayvan pazarları 2 hafta kapalı kalacak
YEREL HABERLER Edirne´de canlı hayvan pazarları 2 hafta kapalı ...
Çok yüksek riskli iller arasında yer alan Edirne’de, mutasyonlu virüs etkisi Şehirlerarası kısıtlama getirilmeli
YEREL HABERLER Çok yüksek riskli iller arasında yer alan Edirne’de, ...
Yunanistan'a götürülmek istenilen 1 ton midye ele geçirildi
YEREL HABERLER Yunanistan'a götürülmek istenilen 1 ton midye ele ...
Yunanistan’a kaçak götürülecekti Edirne’de ele geçirildi: Tam 1 ton
YEREL HABERLER Yunanistan’a kaçak götürülecekti Edirne’de ele ...
Edirne’de jandarma denetimleri aralıksız sürüyor 2 ayda bin 363 sürücüye 751 bin 976 cezai işlem uygulandı
YEREL HABERLER Edirne’de jandarma denetimleri aralıksız sürüyor 2 ...
Hiç vaka görülmeyen köyde vatandaşlara korona aşısı Sokak satıcılarını bile köye almadılar
YEREL HABERLER Hiç vaka görülmeyen köyde vatandaşlara korona ...
Edirne Tabip Odası Başkanı Altun: Çok yüksek riskli iller şehirler arası ulaşıma kapatılmalı
YEREL HABERLER Edirne Tabip Odası Başkanı Altun: Çok yüksek riskli ...
77’lik üniversite yeni mezunu ‘Şevki dedenin’ hedefinde kitap yazmak var Osmanlıca gazeteleri okumak için çalışmalarına devam ediyor
YEREL HABERLER 77’lik üniversite yeni mezunu ‘Şevki dedenin’ ...
“Trakya’dan Anadolu’ya” isimli sanal karma sergi açılacak
YEREL HABERLER “Trakya’dan Anadolu’ya” isimli sanal karma sergi ...
Türkiye ve Yunanistan sahillerinde eş zamanlı çöpler toplandı
YEREL HABERLER Türkiye ve Yunanistan sahillerinde eş zamanlı çöpler ...
Edirne´de uyuşturucu satıcılarına operasyon: 4 tutuklama
YEREL HABERLER Edirne´de uyuşturucu satıcılarına operasyon: 4 ...
'Çok yüksek riskli' iller arasındaki Edirne'de, esnaf ve vatandaş endişeli
YEREL HABERLER 'Çok yüksek riskli' iller arasındaki Edirne'de, esnaf ...