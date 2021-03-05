‘O’ ilin valisinden dikkat çekici sosyal izolasyon vurgusu “İstirham ediyorum, hayırsız evlat olun, 2 ay ananızı babanızı dahi ziyarete gitmeyin” Edirne Valisi Ekrem Canalp: “Sosyal izolasyona her zamankinden çok daha fazla dikkat edelim”

Edirne, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı Türkiye haritasında çok yüksek riskli iller arasında ‘kırmızı’ şehir olarak yer aldı. Edirne Valisi Ekrem Canalp, son dönemde yaşanan bu artışa dikkat çekici bir sosyal izolasyon vurgusu yaparak, “istirham ediyorum 2 ay süreyle hayırsız evlat olsunlar. 2 ay süreyle anne ve babalarını dahi ziyaret etmesinler” ifadelerini kullandı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı İl Pandemi Kurulu toplantısı sonrası yaptığı basın açıklamasında, “İl Pandemi Kurulumuzun olağan toplantısını az önce sonlandırdık. Dış ortamda almış olduğumuz tedbirler ne kadar iyi olursa olsun bizim aynı zamanda başka bir tedbiri de mutlaka hassasiyet göstermemiz gerekiyor. Bu da sosyal izolasyon. Pandemi ile ilgili belki de en kritik olan noktası burasıdır” dedi.

Vali Canalp, “Yani bina içerisinde, binanın dışına çıktığımız zaman nasıl çok dikkat ediyorsak. Binanın içerisinde kaldığımız zaman da köylerde evler arası temas söz konusu olduğu zaman da bununda minimize edilmesi gerekiyor” dedi.



“İstirham ediyorum 2 ay süreyle hayırsız evlat olsunlar”

Edirne Valisi Ekrem Canalp, “Bütün Edirnelilerden istirhamım şudur; bizler kamu kurum kuruluşları olarak, kamu görevlileri olarak, geçmişten çok daha yüksek bir motivasyonla, çok daha azimli şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Ve lütfen, herkes de Nisan ayının sonuna kadar kendi komşusunu hiç ziyaret etmesin. Hatta bizim kültürümüzde anne babasını ziyaret eden evlat, hayırlı evlattır. Evlatlar anne babasını istirham ediyorum 2 ay süreyle hayırsız evlat olsunlar. 2 ay süreyle anne ve babalarını dahi ziyaret etmesinler. Kardeşler birbirlerini 2 ay süreyle ziyaret etmesinler. Komşularımızı 2 ay süreyle hiçbir şekilde ziyaret etmeyelim. Eğer komşumuz bizlere ziyaret talebinde bulunuyorsa onu da kabul etmeyelim” dedi.



“İstirham ediyorum, sosyal izolasyona her zamankinden çok daha fazla dikkat edelim”

Vali Canalp, son olarak ise “Çünkü bizim şu anda günlük olarak takip etmiş olduğumuz filyasyon çalışmalarında ortaya çıkan vaka kaynağına ilişkin olarak ortaya çıkan tablo maalesef şunu ortaya koyuyor ki; binaların dışındaki kaynaklardan çok daha önemlisi bina içi sebeplerden kaynaklanan virüsün yayılma durumu söz konusu. Dolayısıyla bu noktada bütün Edirnelilerden istirhamımdır; lütfen 2 aylık süreyle sosyal izolasyona her zamankinden çok daha fazla dikkat edelim. Ve inşallah hepimizin çabalamasıyla, hepimizin gayretiyle daha önce olduğu gibi Edirne’mizi de hak ettiği noktalara hızlı şekilde ulaştırmış olalım” ifadelerini kullandı.

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