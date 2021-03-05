Hamzebeyli´de 2 bin 148 kaçak oto yedek parçası ele geçirildi

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Ünsal YÜCEL/EDİRNE,(DHA)EDİRNE´de, Hamzabeyli Sınır Kapısı´ndan Türkiye´ye giriş yapacak olan TIR´da kaçak 2 bin 148 adet oto yedek parçası ele geçirildi.

Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Bulgaristan´dan Türkiye´ye giriş yapmak için sınır kapısına gelen TIR´da arama yaptı. Aramada kaçak 2 bin 148 adet oto yedek parçası ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü hakkında işlem başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2021-03-05 16:21:54



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