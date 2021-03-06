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Edirne'de 8 yavru köpek yakılarak öldürülmüş halde bulundu

DHA

Edirne'de 8 yavru köpek yakılarak öldürülmüş halde bulundu


Olgay GÜLERResul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de merkeze bağlı Bosnaköy yakınlarında bir arazide, 8 yavru köpek kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yakılarak öldürülmüş halde bulundu. Yaşanan vahşeti duyup olay yerine gelen hayvansever Mürvet Taşvur gözyaşı dökerken, anne köpeğin yavrularının başından bir an olsun ayrılmaması yürekleri yaktı.
Edirne´de vatandaşların yoğun olarak bir araya geldiği NATO Köprüsü olarak bilinen Bosnaköy yakınlarındaki bölgede vahşet yaşandı. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, hayvanseverlerin besleme yaptığı alanda bulunan 8 yavru köpeği yakarak öldürdü. Olay, kokular üzerine bölgeye gelen vatandaşlar fark etti.
Edirneli hayvansever Mürvet Taşvur, gördüğü manzara karşısında gözyaşlarını tutamadı. Minik köpeklerin annesi ise yavrularının başından bir an olsun ayrılmadı.
'BU KADAR MERHAMETSİZ OLUNUR MU?'
Hayvansever Mürvet Taşvur, her hafta gelip bölgede besleme yaptıklarını ifade ederek, yavruların öldürülmesi karşısında isyan etti. Taşvur, "Bana bir haber geldi. Bir avukat arkadaşım haber verdi. Bölgede birçok yavrunun yakıldığını söyledi. Nasıl geldiğimi bilmiyorum. Zaten hastayım, elim ayağım tutmuyor. Koşa koşa geldim. Manzarayı siz de görüyorsunuz. Bu nedir? İçki içiyorlar, ateş yakıyorlar. Bu nasıl bir dünya? Tamam içtiniz ama bunlardan ne istediniz, bunları niye yaktınız? Her hafta dernekler gelip besleme yapıyor. Hiç mi Allah´tan korkmadınız? Evladınız yok mu, çoluk çocuğunuz yok mu? 15 senemi bunlar için mücadeleye veriyorum. Bu kadar mı merhametsiz olunur" dedi.
Hayvansever Mehmet Bayar ise olayı insanlık dışı olarak nitelendirip, "Burada hayvanlara yemek vermeye geldiğimde koku hissettim. Gidip baktığımda hayvanların yakıldığını gördüm. Hepsi yavru. 8 tane köpek yavrusu. Annesine yemek vermeye geldiğimde fark ettim. Arkamı döndüğümde yavrusunun başında durduğunu gördüm. Diyecek bir kelime bulamıyorum. İnsanlık dışı bir şey bu. Artık hayvan hakları kanunu gelmeli. Her seferinde bu şekilde hayvan öldürülmeleri, işkenceleriyle karşılaşıyoruz" diye konuştu.
Olayı görüp bölgeye gelen vatandaşlardan Reyhan Yorulmaz da, "Bu vicdansızlık, acımasızlık. Onların da canı var. Can taşıyorlar. İnsan olsun, hayvan olsun fark etmez. Biz buraya yavru köpekleri beslemek için gelmiştik" dedi. Halime Meriç ise "Çok kötü insanlar var. Bunların olmamasını diliyoruz ama maalesef oluyor. İçler acısı bir durum. Gerçekten, Allah herkese akıl, fikir ve vicdan versin. Diyecek başka bir şey yok" dedi.
JANDARMA İNCELEME YAPTI
Olay yerine gelenlerin haber verdiği jandarma ise bölgede inceleme yaptı. Ekipler, olayla ilgili tutanak tutarken, Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü´ne bağlı ekipler ise ölen yavru köpekleri bölgeden aldı. Jandarmanın olayla ilgili araştırması sürüyor.DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLERResul ORUÇOĞLU
2021-03-06 11:01:47

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