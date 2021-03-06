Edirne´de kumar oynayan ve alkol alan 22 kişiye toplam 69 bin lira ceza

UZUNKÖPRÜ (Edirne), (DHA)EDİRNE´nin Uzunköprü ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde, bir iş yerinde kumar oynayan 16 kişi ile kooperatif lokalinde alkol aldıkları belirlenen 6 kişiye, toplam 69 bin 400 lira ceza kesildi.
Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında yaptıkları denetimlerde, belediye pasajındaki bir işyerinde 16 kişinin 3 ayrı masada kumar oynadığını tespit etti. 16 kişiye toplam 50 bin 400 lira ceza kesilirken, ruhsatsız olduğu belirlenen iş yeri mühürlendi. Polis, ilçedeki bir kooperatif lokalinde alkol alan 6 kişiye de toplam 19 bin TL ceza verdi. DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Uzunköprü Ünsal YÜCEL
2021-03-06 12:52:48
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