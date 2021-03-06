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Trakya'da vaka sayısı yükseldi

DHA

Trakya'da vaka sayısı yükseldi


EDİRNE (DHA)SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık koronavirüs haritasındaki verilere göre, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'deki vaka sayılarında artış yaşandı.
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık koronavirüs haritasında 'çok yüksek risk' grubunda 'kırmızı' renkle gösterilen Edirne ile 'yüksek riskli' iller arasında 'turuncu' renkle gösterilen Tekirdağ ve Kırklareli'de vaka sayıları arttı. 100 bin nüfusa karşılık gelen koronavirüs vaka sayısında, 2 Mart´ta 107,43 olan Edirne 180,01'e, 85,55 olan Tekirdağ 111,19'a ve 96,44 olan Kırklareli ise 116.94'e yükseldi. DHA-Genel Türkiye-Edirne Gurbet GÖKÇE
2021-03-06 17:52:33

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