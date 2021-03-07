Edirne'de 8 yavru köpeğin yakılarak öldürülmesine soruşturma



Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de merkeze bağlı Bosnaköy yakınlarında bir arazide, 8 yavru köpek kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yakılarak öldürülmüş halde bulundu. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, otopsileri yapılan köpeklerinin 4'ünün yakıldığı belirlendi, diğerlerine ise durumları çok kötü olduğu için otopsileri yapılamadı.Edirne´de vatandaşların yoğun olarak bir araya geldiği NATO Köprüsü olarak bilinen Bosnaköy yakınlarındaki bölgede vahşet yaşandı. İddiaya göre, önceki gün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, hayvanseverlerin besleme yaptığı alanda bulunan 8 yavru köpeği yakarak öldürdü. Olayı, kokular üzerine bölgeye gelen vatandaşlar fark etti. Jandarma ekipleri olay yerine inceleme yaparken, öldürülen köpekler Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'ne götürüldü.Köpeklerin öldürülmesiyle ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlatarak hayvanlara otopsi yapılmasını istedi. Bakımevinde veterinerlerin yaptığı otopside yavru köpeklerin 4'ünün yakılarak öldürüldüğü belirlendi, diğerlerinin ise durumlarının çok kötü olduğu için otopsileri gerçekleştirilemedi. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili soruşturması sürüyor.DHA-Genel Türkiye-Edirne Resul ORUÇOĞLU

2021-03-07 12:42:10



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