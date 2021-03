'Çok yüksek riskli' Edirne'de kısıtlamada sıkı tedbirler

Ali Can ZERAY-Olgay GÜLER-Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA)SAĞLIK Bakanlığı'nın koronavirüs salgını haritasında 'çok yüksek riskli' iller arasında açıkladığı Edirne'de, sokağa çıkma kısıtlamasında tedbirler üst seviyeye çıkartıldı. Büyük marketlerin otoparkları ile çocuk parklarına giriş, güvenlik şeridiyle kapatıldı. Kentte uygulama yapan polis ekipleri, kısıtlamayı ihlal eden 7 kişi hakkında işlem yaptı.Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık koronavirüs haritasında Edirne, 'çok yüksek riski' gösteren 'kırmızı' renkte yer aldı. Kentte, 100 bin nüfusa karşılık gelen koronavirüs vaka sayısı, 2 Mart'ta 107,43 iken dün 180,01'e, yükseldi. Vaka sayılarının artması üzerine Edirne Valisi Ekrem Canalp başkanlığında toplanan Pandemi Kurulu ile İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararlar hayata geçirildi.

İL HIFZISSIHHA KURULU KARARLARI UYGULANDI

Kentte, Pandemi Kurulu ile İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararlar hemen uygulanmaya başlandı. Bunun üzerine, 150 metrekare ve üzerinde olan market girişlerinde HES kodu uygulaması başlatıldı. Marketlere gelen vatandaşlar, görevlilere HES kodlarını göstererek içeriye alınırken, kodlarını gösteremeyenler ise içeriye alınmadı. Marketlerin dışında yer alan sebze meyve ve diğer reyonlar da 15 gün süreyle kaldırıldı.

Kararda, marketlerin otoparklarına alınan araçlara da kısıtlamalar getirildi. Pazar günleri sokağa çıkma kısıtlamasında 10.0017.00 saatleri arasında en yakın mesafedeki market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere yürüyerek gitmeleri kararlaştırıldı. Net işyeri alanı 150 metrekare ve üzerinde olan marketlerin otoparkları, kısıtlamanın olduğu gün ve saatlerde araç girişlerine tamamen kapatıldı. Meriç ve Tunca nehri kıyıları da vatandaşların kullanımına kapatıldı.

MARKETLERE ARAÇLA GİDİŞ YASAKLANDI

Marketlerin araç parkı ile çocuk parkları ve Göletli Park'ın girişi güvenlik şerit çekilerek vatandaşların kullanımına kapatılırken; Polis ekipleri, kentin dört bir yanında araç ve yayalara yönelik denetim başlattı. 7 kişiye kısıtlamaya uymadığı gerekçesiyle işlem yapıldı.

'VATANDAŞ UYGULAMADAN MEMNUN'

Kentte, bugün vatandaşların daha önceki kısıtlama tedbirlerine göre kurallara uymaya dikkat ettikleri gözlendi.

Edirne'de Saraçlar Caddesi'nde kuruyemiş dükkanı bulunan Arslan Kerimler, yeni alınan uygulamadan memnun olduklarını belirtti. Kerimler, "Bugün sokaklar boş. Yıllardır bu caddede dükkan işletiyorum; hiç bu kadar sokağın boş kaldığını görmedim. Vatandaş kurallara uyuyor ve bugün evden çıkmadı. Sabahtan beri iş yerime sadece 1 kişi geldi. Açmasaymışız olurmuş" dedi.

Musa Demir ise, "Evimden yürüme mesafesi olan markete alışveriş için çıktım. Hemen döneceğim. Kentimizi `Kırmızı´ gösteren haritanın bir an önce maviye dönmesini istiyoruz" diye konuştu. Fatih Güney´de kısıtlamalara uyulması gerektiğini belirtti.

