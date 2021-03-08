Edirne’de, “Köye ilk adım” projesi hayata geçiriliyor

Öğretmen adaylarını köyde öğretmenliğe hazırlamak amacıyla Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi ile Köy Okulları Değişim Ağı (KODA) arasında “Köyde İlk Adım” projesi için protokol imzalandı.

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı'ndan on altı öğretmen adayının, köye, köyde öğretmenliğe hazır olması, özellikle birleştirilmiş sınıflara dair uygulamaları öğrenmeleri ve deneyim kazanmaları amacıyla Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi ile KODA arasında protokol imzalandı.

Protokol kapsamında, Dr. Öğr. Üyesi Ebru Selçioğlu Demirsöz sorumluluğunda, öğretmen adayları, farklı üniversitelerin Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı'ndan öğretmen adayları ile birlikte "Köye İlk Adım" adlı ulusal projede çevrim içi atölye çalışmaları gerçekleştirecek. Projenin bu dönemi Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, Siirt Üniversitesi, Trakya Üniversitesi ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi paydaşlığında gerçekleştirilecek.

Tanışma etkinlikleri ve "Köyde Öğretmen Olmak" temasıyla 02 Mart 2021 tarihinde başlayan program 13 hafta sürecek ve her hafta köyde eğitim ile ilgili farklı bir konu ele alınacak.

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