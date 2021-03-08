'Çok yüksek riskli' Edirne'de cadde ve sokaklarda insan yoğunluğu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Çok yüksek riskli' Edirne'de cadde ve sokaklarda insan yoğunluğu

DHA

'Çok yüksek riskli' Edirne'de cadde ve sokaklarda insan yoğunluğu


Ali Can ZERAYÜnsal YÜCEL/ EDİRNE (DHA)SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs risk haritasında 'çok yüksek riskli' iller arasında yer alan Edirne'de, tedbirler en üst seviyeye çıkarılırken, dünkü sokağa çıkma kısıtlamasının ardından bugün kentte insan yoğunluğu gözlendi. Vakaların yoğun olduğu Keşan ilçesinde, bazı okullarda eğitime 10 gün ara verildi.
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık koronavirüs haritasında Edirne, 'çok yüksek risk' ile 'kırmızı' renkte yer aldı. Kentte, 100 bin nüfusa karşılık gelen koronavirüs vaka sayısı, 2 Mart'ta 107,43 iken son açıklanan haritada 180,01'e yükseldi. Vaka sayılarının artması üzerine Edirne Valisi Ekrem Canalp başkanlığında toplanan Pandemi Kurulu ile İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararlar hayata geçirildi. 150 metrekare ve üzerinde olan market girişlerinde HES kodu uygulaması başlatıldı. Meriç ve Tunca nehirlerinin kıyıları ile vatandaşların sıklıkla gittikleri tüm parklar, güvenlik şeritleri çekilerek, girişlere kapatıldı.
Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından bugün de kentte denetimler sıkı bir şekilde sürdü. Polis ekipleri, taksi ve toplu taşıma araçlarında hijyen ve sosyal mesafe ve maske denetimi yaparken, belediye ekipleri de anonslarla vatandaşlara tedbirleri hatırlattı. Hava sıcaklığının 15 derece olduğu kentte vatandaşlar cadde ve sokaklara akın etti. Kent merkezinde trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi´nde yoğunluk oluşurken, vatandaşların sosyal mesafeye uymadıkları görüldü. 
'KOVİD KIRMIZISI MÜCADELEMİZ OLSUN'
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, sosyal medya üzerinden vatandaşlara tedbirlere uyma çağrısında bulundu. Gürkan, "Edirne Kırmızısı markamız, kovid kırmızısı mücadelemiz olsun. Haydi Edirne, şimdi birlik olma zamanı. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım. Ev ziyaretlerine gitmeyelim. Hepimizin sağlığı için el ele vererek, kovid kırmızısından bir an önce şehrimizi kurtaralım" dedi. 
KEŞAN'DA BAZI OKULLARDA EĞİTİME ARA VERİLDİ
Türkiye'nin koronavirüs risk haritasında 'çok yüksek risk' grubunda yer alan Edirne'nin Keşan ilçesinde pozitif vaka ve temaslı sayılarındaki artış nedeniyle bir dizi ek tedbir alındı. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık koronavirüs haritasında 'çok yüksek risk' grubuna 'kırmızı' renkte yer alan Keşan'da, Hıfzıssıhha Kurulu kararınca spor tesisleri ve spor alanlarının faaliyetleri geçici olarak kısıtlandı. İstanbul yolu üzerinde bulunan bir tekstil fabrikasında vaka ve temaslı sayılarının artması üzerine faaliyetlere bir hafta süreyle ara verildi. İlçedeki bir taksi durağının 10 gün süreyle faaliyetleri durduruldu. Şehir genelindeki tüm çay ocakları 2'nci bir karara kadar faaliyetlerine ara verdi. Cenazelerin, eve veya camiye götürülmeden direkt olarak mezarlığa götürülüp, cenaze namazının mezarlıkta kılınarak, defnedilmesine karar verilirken, cenazelerde, hayır amaçlı ikramlarda bulunulması yasaklandı. Bazı okul öncesi, ilk ve orta dereceli okullarda yüz yüze eğitime 10 gün süreyle ara verilmesi kararı alındı.
SMS´LE UYARI
Edirne Valiliği, koronavirüs vakalarının artması nedeniyle vatandaşları, cep telefonlarına SMS göndererek, dikkatli olmaları yönünde uyardı. Mesajda, "Kıymetli Keşanlı vatandaşlarımız. Son bir haftadır, Edirne'deki vakaların büyük çoğunluğu Keşan ilçemiz kaynaklıdır. Vakaların bulaş kaynağına ilişkin araştırmalarımız yoğun olarak ev ziyaretlerini gösteriyor. Lütfen komşularımızın, akrabalarımızın, arkadaşlarımızın ziyaret taleplerini kabul etmeyelim. Hepimiz aile üyelerimizi bu konuda uyaralım. Unutmayalım ki evimizin dışında maske takıyor olsak da ev ziyaretleri maskesiz olarak gerçekleşiyor ve virüsün bulaşmasını kolaylaştırıyor. Çaba ve hassasiyetiniz için teşekkür ederiz. Birlikte başaracağız" ifadelerine yer verildi. 
KURALLARA UYMAYANLARA CEZA
İlçe genelinde polis ve zabıta ekipleri de denetimlerini artırdı. Keşan'da sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığı ilk cumartesi gününde, İçişleri Bakanlığı'nın 'Haftalık tematik denetimler' konulu ek denetim genelgesi kapsamında, 272 iş yeri denetlendi. Denetimlerde maske takmayan 51 kişiye 45 bin 900 lira idari para cezası uygulandı. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu dün ise ekiplerin yaptığı denetimlerde 202 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak, 13 kişiye maske takmamak, 2 kişiye ise karantina tedbirlerine uymamaktan adli ve idari işlem yapıldı.  DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAYÜnsal YÜCEL
2021-03-08 14:45:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edirne'de 'Emek kadından sepet hasırdan' projesi başladı
YEREL HABERLER Edirne'de 'Emek kadından sepet hasırdan' projesi ...
Edirne'de vakalar arttı, okullar tatil edildi
YEREL HABERLER Edirne'de vakalar arttı, okullar tatil edildi
Edirne’de, “Köye ilk adım” projesi hayata geçiriliyor
YEREL HABERLER Edirne’de, “Köye ilk adım” projesi hayata geçiriliyor
Keşan´da bazı okullarda yüz yüze eğitime 10 gün ara verildi
YEREL HABERLER Keşan´da bazı okullarda yüz yüze eğitime 10 gün ara ...
'Çok yüksek riskli' Edirne'de kısıtlamada sıkı tedbirler
YEREL HABERLER 'Çok yüksek riskli' Edirne'de kısıtlamada sıkı ...
Klarnet virtüozü Çağrı'dan Keşanlılara mesaj 'Bu kırmızıyı sevmiyoruz'
YEREL HABERLER Klarnet virtüozü Çağrı'dan Keşanlılara mesaj 'Bu ...
Edirne’de korkutan vaka artışı, denetimler sıklaştırıldı
YEREL HABERLER Edirne’de korkutan vaka artışı, denetimler ...
Edirne'de 8 yavru köpeğin yakılarak öldürülmesine soruşturma
YEREL HABERLER Edirne'de 8 yavru köpeğin yakılarak öldürülmesine ...
Veterinere götürülen köpeğin vücudunda yüzlerce saçma bulunduğu anlaşıldı
YEREL HABERLER Veterinere götürülen köpeğin vücudunda yüzlerce saçma ...
Trakya'da vaka sayısı yükseldi
YEREL HABERLER Trakya'da vaka sayısı yükseldi
Edirne'de marketlere girişte HES kodu zorunluluğu getirildi
YEREL HABERLER Edirne'de marketlere girişte HES kodu zorunluluğu ...
Keşan Belediyesi, kadına şiddet gösteren personelin işine son verecek
YEREL HABERLER Keşan Belediyesi, kadına şiddet gösteren personelin ...
Edirne´de kumar oynayan ve alkol alan 22 kişiye toplam 69 bin lira ceza
YEREL HABERLER Edirne´de kumar oynayan ve alkol alan 22 kişiye ...
Vakaların arttığı Keşan´da vatandaşlar `gönüllü karantina´ çağrısına uydu
YEREL HABERLER Vakaların arttığı Keşan´da vatandaşlar `gönüllü ...
Edirne İçki ve kumar baskını 69 bin TL ceza kesildi
YEREL HABERLER Edirne İçki ve kumar baskını 69 bin TL ceza kesildi
Edirne’de kan donduran vahşet Önce vahşice öldürdüler, sonra cayır cayır yaktılar Bölgeye çok sayıda jandarma sevk edildi, hayvanseverler sinir krizi geçirdi Anneleri, yakılan yavrularının başından bir an olsun ayrılmadı
YEREL HABERLER Edirne’de kan donduran vahşet Önce vahşice ...
Edirne'de 8 yavru köpek yakılarak öldürülmüş halde bulundu
YEREL HABERLER Edirne'de 8 yavru köpek yakılarak öldürülmüş halde ...
Kırmızı alarm verilen Edirne’de tepki çeken görüntülerin ardından harekete geçildi Yasakları çiğnediler, polis baskın yapınca akın akın kaçtılar
YEREL HABERLER Kırmızı alarm verilen Edirne’de tepki çeken ...
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Meriç'te çocuğu boğulan 'anne' açıklaması
YEREL HABERLER Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Meriç'te çocuğu ...