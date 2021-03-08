Kadın kuaföründen hırsızlığa 2 tutuklama

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ünsal YÜCEL/ KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE´nin Keşan ilçesinde kapısını kırarak girdikleri kuaförden ses sistemi, saç düzleştirici ile fön makinesi çaldıkları belirlenen 2 şüpheli, mahalle bekçileri tarafından yakalandı. Şüpheliler, tutuklandı.

Hırsızlık olayı, İspat Cami Mahallesi´ndeki kadın kuaföründe yaşandı. Kuaför dükkanına kapısını kırarak giren G.O. (23) ve H.Ç. (17), ses sistemi, saç düzleştirici ve fön makinesini alıp, kaçtı. İş yeri sahibinin ihbarı üzerine inceleme başlatan polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinden şüphelilerin G.O. ve H.Ç. olduğunu belirledi. Şüpheliler, Keşan Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı mahalle bekçileri tarafından Yenimescit Mahallesi Huzur Sokak´ta yakalanarak, gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2021-03-08 15:49:56



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.