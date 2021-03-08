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Dünya Kadınlar Günü'nde şehit kızlarının kabrini ziyaret edip, gözyaşı döktüler

DHA

Dünya Kadınlar Günü'nde şehit kızlarının kabrini ziyaret edip, gözyaşı döktüler


Ali Can ZERAY/ EDİRNE (DHA)EDİRNE´de yaşayan Hafize ve Süleyman Çetin çifti, Mardin'in Midyat ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu 23 yaşında şehit olan kızları Nefise Çetin Özsoy'un kabrini 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ziyaret edip, mezarına çiçek bıraktı.
Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne, 2016 yılının haziran ayında PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda 1 çocuk annesi Nefize Çetin Özsoy şehit oldu. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde şehit Özsoy'un annesi Hafize ve babası Süleyman Çetin, kızlarının kabrini ziyaret etti. Kızlarının mezarına çiçek bırakıp, dua eden acılı çift, gözyaşı döktü.
'BU ACININ TARİFİ YOK
Anne Hafize Çetin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü buruk kutladıklarını belirterek, "Bu acının tarifi yok. Rabbim kimseye evlat acısı göstermesin. Ciğerimiz yanıyor, nefes alamıyoruz. Gece gündüz her saniye aklımızda. Tarifi olmayan bir şey. Dua okudum, Allah kabul etsin. Mekanı cennet olsun. Kızımın, bütün şehitlerin ve tüm annelerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Söyleyecek söz yok, acım çok büyük" dedi.
'KADINLAR GÜNÜMÜ KUTLAMIŞTI'
Kızının sürekli kendisini aradığını ve en son kadınlar gününde çiçek gönderip, kutladığını belirten Çetin, "Kızımla günde 45 defa görüşürdük. En son 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çiçek göndermişti. Çok cana yakın bir kızım vardı, rabbim kimseye bu acıyı göstermesin. Zaten sürekli beraberdik, torun bakıyordum. En son geldikten 2 ay sonra şehit düştü. Kadınlar günümü kutlamıştı. Sürekli, 'sizi seviyorum, yakın bir zamanda kavuşacağız' diyordu, kavuşamadık" şeklinde konuştu. 
KADINLAR GÜNÜNÜ BURUK KUTLUYORUZ'
Baba Süleyman Çetin, Dünya Kadınlar Günü'nü kızı olmadan 5'inci kez buruk kutladıklarını belirterek, "Edirne'de hiçbir partili veya sivil toplum örgütünden kadını görmedim. 5 yıldır, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü buruk kutluyoruz. Ben illaki gelsinler, görsünler demiyorum. Vicdanlı insanlar ne olursa olsun bir şehit annesine gelip de halini hatırını sorsalar iyi olurdu diye düşünüyorum" dedi.
Şehit kızı ile en son konuştuklarında, kendisine sürpriz yapacağından bahsettiğini anlatan Çetin, "Kızım çok cana yakın biriydi, anneler, babalar gününü çok iyi bilirdi. Çok merhametliydi. Ne diyelim kader mi, kısmet mi, bize geldi. Bugün de buruk geçiriyoruz 8 Mart'ı. Diyecek bir şey yok. Allah kimseye evlat acısı vermesin. Bunun yaşayan ve taşıyan bilir. Biz acıyla geldik, acıyla gideceğiz bu dünyadan. En son konuştuğumuzda, 'Baba 21 gün kaldı, sana büyük sürpriz yapacağım' dedi, 8 Haziran 2016 tarihinde bana en büyük sürprizi yaptı ve şehit oldu" diye gözyaşı döktü. DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY
2021-03-08 17:46:02

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