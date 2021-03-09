'Çok yüksek riskli' Edirne'de 2 caddeye girişler bariyerlerle kapatıldı(2)

KISITLAMA GETİRİLEN CADDEYE GİRİŞTE HES KODU UYGULAMASI
Edirne'de demir bariyerler çekilerek kısıtlama getirilen Saraçlar Caddesi'ne girişlerde HES kodu uygulaması başlatıldı. HES kodu gösterilerek giriş yapılan caddede zaman zaman oluşan kalabalığı zabıta ekipleri uyardı.
Öte yandan Saraçlar Caddesi üzerinde bulunan sokak müzisyenleri de zabıta ekipleri tarafından kaldırıldı. Cadde üzerinde sürekli denetim yapan ekipler, seyyar satıcıları da bölgeden uzaklaştırdı.
DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY
2021-03-09 15:15:14
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