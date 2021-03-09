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Alarm verilen Edirne'de, HES kodu olmayan çarşı ve caddelere giremeyecek

İHA

Alarm verilen Edirne'de, HES kodu olmayan çarşı ve caddelere giremeyecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın paylaştığı 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarını içeren haritada geçen haftaya göre korkutan artış yaşanan ve çok yüksek riskli iller arasında yer alan Edirne’de, cadde ve çarşılar bariyerlerle kapatıldı girişlere HES kodu mecburiyeti getirildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 2026 Şubat tarihleri arasında açıkladığı ilk verilere göre vaka sayısının yüz binde 107,43 olarak kaydedildiği Edirne’de, 27 Şubat5 Mart verilerinde korkutan artış yaşandı ve vaka sayısı yüz binde 180,01’e ulaştı.
Edirne Vali Yardımcısı Yusuf Güler Başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, Saraçlar Caddesi ve Çilingirler çarşısının bariyerlerle kapatılıp giriş yapan vatandaşlara HES kodu sorulması zorunluluğu kararı getirdi.

HES kodu olmayan giremiyor
Kararın ardından cadde ve çarşı bariyerlerle kapatıldı. Girişlerin kontrollü şekilde sağlandığı yerlerde polis ekipleri tarafından vatandaşların HES kodu kontrol ediliyor. HES kodu olan vatandaşların girişine izin verilirken HES kodu olmayan vatandaşların girişine izin verilmiyor.
Denetimlerin ardından cadde ve çarşılardaki kalabalığın sona erdiği görüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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