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Bakan Kurum: 'Ergene Havzası'nda 36 tesise kapatma cezası verildi'

DHA

Bakan Kurum: 'Ergene Havzası'nda 36 tesise kapatma cezası verildi'

Ali Can ZERAY-Olgay GÜLER-Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE,(DHA)-ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Trakya'da Ergene Havzası'ndaki kirliliğin önlenmesi için son 2 yılda 3 bin 440 denetim gerçekleştirdiklerini, 24 milyon TL idari para cezası uygulandığını, 36 tesise kapatma cezası verildiğini söyledi. Denetimleri aralıksız sürdüreceklerini belirten Bakan Kurum, "Ergenemizi ve Meriçimizi koruyoruz. Bölgeyi doğal güzelliğiyle birlikte gelecek nesillere bırakacağımız adımları kararlı şekilde atmaya devam ediyoruz" dedi. 
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, incelemelerde bulunmak üzere Edirne'ye geldi. Edirne Valiliği'nde Vali Ekrem Canalp, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, AK Parti İl Başkanı Belgin İba ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Kurum, `Değerlendirme Toplantısı'na katıldıktan sonra basın açıklaması yaptı.
Edirne'de hayata geçirecekleri projelerde 'Güçlü Edirne, Güçlü Türkiye' parolasıyla hareket ettiklerini belirten Bakan Kurum, "Edirne'de yoğun bir faaliyet içerisindeyiz. Projelerimizi, hep birlikte istişare ettik. Bu çerçevede önemli kararlar aldık. Bugüne değin Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Edirnemize birçok alanda 16 milyar liralık yatırım yapıldı. Yeni yatırımlarımızı da yaparak Edirnemizi daha yaşanabilir, daha güçlü ve bölgesinde lider bir şehir haline getirecek adımlar atmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda aldığımız kararlarımızı paylaşmak isterim" diye konuştu.
MERİÇ NEHRİ KIYISINA MİLLET BAHÇESİ
Meriç Nehri kıyısında hayata geçirecekleri '3 Nehir 1 Şehir' projesi ile ilgili olarak da Kurum, şunları anlattı:
"Meriç Nehri kıyısına 100 bin metrekarelik alan üzerine Millet Bahçesi kurulacak. Burada tam 30 kilometre bisiklet ve yürüyüş yolu olacak. Ekolojik dokuya zarar vermemek adına üç tane köprü yapılacak. Bu sayede gençlerimizin, kadınlarımızın, çocuklarımızın, Edirne'ye gelen 5.5 milyon ziyaretçimizin gezip vakit geçirebileceği, Meriç Nehri'ne ve oradaki tarihi güzelliklere sahip çıkacağı çevre düzenleme projesi Millet Bahçesi´ni kazandırıyoruz. 7 gün 24 saat yaşayabilecek ve Edirne halkımızın, gelen vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılayacak bir projeyi yürütüyoruz. Bakanlığımız TOKİ Başkanlığı eliyle bu projeyi inşa edecek. 50 milyon lira bedelli projeyi, bu yıl içerisinde başlayıp, 2022 yılı içerisinde de Edirne ve ülkemize kazandıracağız." 
NEHİR ÜZERİNE ARŞİMET TRİBÜNÜ VE BARAJ
'3 Nehir 1 Şehir'  projesinde Edirne Valiliği tarafından nehir üzerinde Arşimet Tribünleri ve baraj yapılacağını belirten Bakan Kurum, "Bununla birlikte yeşil enerji elde edeceğiz. Bu kapsamda da yaklaşık 5 bin hanenin elektriğini karşılayabilecek projeyi valiliğimiz, özel idaremiz bünyesinde yapacak ve Edirnemize kazandıracak. Burada hem çevreyi koruyacak hem de kentin doğal güzelliğine değer katacak bir projeyi Edirne'ye kazandıracağız" dedi.
'ALTYAPIYI YENİLİYORUZ' 
Bakan Kurum, İller Bankası ve Edirne Belediyesi´nin kentte başlattıkları altyapı çalışmalarına da değindi. Çalışmalar bittiğinde kentin adının su taşkınlarıyla anılmayacağını belirten Kurum, "Her yağışta, Edirne maalesef su altında kalıyor. Buradaki altyapı problemlerini de çözmek amacıyla önemli bir projeyi yürütüyoruz. İçme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu projelerini değerlendirecek bir altyapı çalışmamız var. Burada yüzde 40 seviyesine geldik. Bittiğinde inşallah Edirnemizin çevresel altyapı problemlerinin tamamının çözmüş olacağız. Bu çalışma kapsamında asbestli içme suyu borularının tamamını yeniliyoruz. Bu sayede Edirneliler sağlıklı polietilen borulardan içme suyu temin edecek" ifadelerini kullandı.
'ERGENE'DE 36 TESİSE KAPATMA CEZASI VERİLDİ' 
Bakan Kurum, Meriç'i besleyen Ergene Havzası'ndaki çevre kirliliğine de dikkat çekti. Bölgede son 2 yılda 3 bin 440 denetim yaptıklarını, yaklaşık 24 milyon lira idari ceza uyguladıklarını söyledi. Kurum, "Denetimlerimiz aralıksız sürdürülmektedir. 36 tesise kapatma cezası verilmiştir. Fiilen Ergenemizi hem de Meriçimizi koruyacak, doğal güzelliği gelecek nesillere bırakacak adımları kararlı şekilde atmaya devam ediyoruz" dedi. 
KALEİÇİ'NE KENTSEL YENİLEME PROJESİ 
Edirne'nin Kaleiçi semtinde gerçekleştirilecek kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında Bakan Kurum şu bilgileri verdi;
"Kaleiçi mevkisinde 579 adet tescilli tarihi konak bulunuyor. Bu konakların 86 tanesi metruk ya da yıkılmak üzere. Vatandaşlarımızla da görüşerek, TOKİ Başkanlığımız eliyle kentsel yenileme, restorasyon projesi yürüteceğiz. İlk önce 86 tarihi konağı restore edeceğiz. Akabinde vatandaşlarımız ister kendileri isterse TOKİ ile anlaşarak buraları restore edebilecekler. Bu sayede bölgeyi turizme kazandırmayı planlıyoruz. 579 tarihi eseri inşallah etaplar halinde tarihimize uygun yenileyerek; şehrin tarihi dokusunu ortaya çıkaracağız." 
SAROS KÖRFEZİ'NDE 9 ALAN DÜZENLENECEK
Bakan Kurum, TOKİ Başkanlığı eliyle bölgede 1 milyon konuta ulaştıklarını söyledi. Edirne'nin incisi Saros Körfezi'nde 9 alanı ihya edeceklerini belirten Bakan Kurum, "Özel İdare'yle birlikte buradaki atıl sosyal tesisleri ihya edeceğiz. Vatandaşlarımız buraya geldiklerinde hem denizden hem de doğal güzelliklerinden en iyi şekilde faydalanmasını planlıyoruz. Koordinasyonu valiliğimiz yapacak" dedi.DHA-Politika Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Olgay GÜLER-Resul ORUÇOĞLU
2021-03-10 17:55:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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