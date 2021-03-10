Bakan Kurum: “50 milyon liralık bedelli proje ile Edirne’ye millet bahçesi kazandıracağız” "Ergene Nehri ve Meriç Nehri havzasında son 2 yılda 3 bin 447 denetim gerçekleştirildi, denetimlerde 36 tesise kapatma cezası verildi"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yaklaşık 50 milyon lira yatırım bedelli millet bahçesi projesini ‘3 Nehir 1 Şehir’ sloganıyla Edirne’ye kazandırmak için çalışmalara başlanacağını açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Edirne’ye geldi. Edirne Valiliğinde düzenlenen toplantının ardından Bakan Kurum basın açıklaması gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Edirne’de birçok alanda 16 milyar liralık yatırım yapıldığını açıklayan Bakan Kurum, yeni yatırımlar yaparak Edirne’yi daha yaşanabilir hale getirmek için adımlar atmaya devam ettiklerini ifade etti.



100 bin metrekarelik alana millet bahçesi yapılacak

Edirne’ye yaklaşık 100 bin metrekarelik alan üzerinde 50 milyon lira yatırım bedelli millet bahçesi yapılacağının altını çizen Bakan Kurum, proje kapsamında Meriç Nehri güzergahında 30 kilometre bisiklet yolunun da içinde bulunduğu yürüyüş yollarının yapılacağını anlattı. Ekolojik dokuya zarar verilmemesi için gerekli köprü çalışmalarına da değinen Bakan Kurum, projeye bu yıl içerisinde başlanacağını söyleyerek, çalışmaların gelecek yıl içerisinde tamamlanacağını ifade etti. Edirne Valiliği ve Özel İdare tarafından Meriç Nehri’nde gerçekleştirilecek olan bir diğer projeyle nehirden yeşil enerji elde edileceğinin de müjdesini veren Bakan Kurum, Meriç Nehri’nden elde edilecek elektrikle yaklaşık 5 bin hanenin elektriğinin karşılanacağı vurguladı.



Ergene Nehri hakkında önemli açıklama

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ergene Nehri ve Meriç Nehri havzasında son 2 yılda 3 bin 447 denetim gerçekleştirildiğini, sürdürdükleri denetimlerde 36 tesise kapatma cezası verildiğini ve 24 milyon lira idari ceza uygulandığını açıkladı. Bakan Kurum, denetimlerin aralıksız sürdürüldüğünü vurguladı.

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