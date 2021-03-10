Bakan Kurum: 'Ergene Havzası'nda 36 tesise kapatma cezası verildi' (2)



MERİÇ NEHRİ KIYISINDA İNCELEMEDE BULUNDU

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, '3 Nehir 1 Şehir' projesi kapsamında Meriç Nehri kıyısı boyunca 100 bin metrekarelik alanda yapılacak Millet Bahçesi hakkında bilgi almak için bölgeye gitti. Edirne Valisi Ekrem Canalp, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Belediye Başkanı Recep Gürkan ve AK Parti İl Başkanı Belgin İba'nın da eşlik ettiği Bakan Kurum, projeyle ilgili detaylı bilgi alarak yapılacak çalışmaları anlattı. Kurum, şunları söyledi:

"Edirne merkezden geçen aslında 3 nehrimizi birleştirip, Edirne'mizi, şehrimizi ihya edecek bir çalışma. O nedenle ismi '3 Nehir 1 Şehir' projesi. Avrupa'dan bisikletiyle giren bir turistimiz 30 kilometre, dünyanın en uzun kesintisiz bisiklet yolundan biriyle başlayacak ve ülkemize girdiğinde Edirne'mizden başlayıp Hakkari'ye kadar, yapacağımız bisiklet master planı çerçevesinde bisiklete binebilmiş olacak. Yine Meriç nehrimizin su kenarında yürüyüş yollarının, bisiklet yollarının olduğu ve kürekle kano yapabilecekleri alanların olduğu, ihtiyaçlarını giderebilecekleri, kıraathaneleriyle, kütüphaneleriyle bölgemize ve şehrimize 7 gün 24 saat hizmet verebilecek bir alan olarak planlandı. Bu alanda Meriç Nehri kenarı dışında da oluşturduğumuz rekreasyon alanları içerisindeki 100 bin metrekarelik bir alanda tüm gelen vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak üniteler proje içerisinde yer alacak. Ekolojik köprülerle, Meriç'in iki kıyısındaki ekoloji yaşamı sürdürebilme adına çok önemli bir adımı atmış olacağız."

Bakan Kurum, incelemelerinin ardından AK Parti İl Başkanlığı'nı, ardından Havsa ilçesi belediyesini ziyaret ettikten sonra Keşan ilçesine geçti.DHA-Politika Türkiye-Edirne Ali Can ZERAYOlgay GÜLER-Resul ORUÇOĞLU

2021-03-10 18:47:08



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