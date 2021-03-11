Edirne'de kar yağdı

Ali Can ZERAY/ EDİRNE (DHA)EDİRNE'de sabah saatlerinde kar yağdı. Kısa süreli yağan kar, yerini yağmura bıraktı.
Edirne'de sabah saatlerinde kar, yağdı. Yağmurun ardından gelen kar, kısa süre etkili oldu.
Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü kentte, kar yağışı ile birlikte evlerinden işlerine gitmek için araçlarıyla yola çıkan sürücüler, zor anlar yaşadı. Kavşaklarda önlem alan polis ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı. Kar yağışı daha sonra yerini yağmura bıraktı. DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY
2021-03-11 09:46:18
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