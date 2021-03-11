Kapıkule’de kaçakçılara göz açtırılmıyor 56 milyon liralık uyuşturucu ve kaçak malzeme ele geçirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kapıkule’de kaçakçılara göz açtırılmıyor 56 milyon liralık uyuşturucu ve kaçak malzeme ele geçirildi

İHA

Kapıkule’de kaçakçılara göz açtırılmıyor 56 milyon liralık uyuşturucu ve kaçak malzeme ele geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı’nda gümrük muhafaza ekipleri, 63 kilogram esrar, 736 bin uyuşturucu hap ve milyonlarca liralık ticari eşya ele geçirdi.
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonlarda, boş olduğu beyan edilen yabancı plakalı bir tırın gizli bölmesinde 63 kilogram esrar, 736 bin adet uyuşturucu hap ve çok sayıda ticari eşya ele geçirildi.

Dedektör köpeklerle arama yapıldı
Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce Kapıkule Gümrük Kapısına yurt dışından gelen araçlar risk analizine tabi tutuldu ve yabancı plakalı bir tır riskli olarak değerlendirildi. XRay taramasına sevk edilen tırın boş olarak beyan edilen dorsesinde şüpheli yoğunluğa rastlandı.
Dedektör köpekle de kontrol edilen tırda, narkotik dedektör köpeklerin şüpheli yoğunluk tespit edilen bölümlere tepki verdiği görüldü. Söz konusu bölümler söküldüğünde gizli bir bölme olduğu tespit edildi.

Gizli bölmelerde bulundu
Gizli bölmede yapılan aramada 82 paket içerisinde 63 kilogram esrar, 90 paket içerisinde 736 bin adet uyuşturucu hap, 325 adet cep telefonu ve bu telefonlara ait aksesuar, 3 bin adet elektronik sigara cihazı, 420 elektronik sigara kiti, 2 bin adet hasarlı cep telefonu ekranı, 1 milyon 224 bin adet sigara filtresi, 937 bin adet sigara kağıdı ve 10 paket protein tozu ele geçirildi.

Porselenler ele geçirildi
Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce tespit edilen diğer şüpheli araçlarda da çeşitli ticari eşya ele geçirildi. Bir tırda yapılan aramada tırın çekici kabini ve malzeme dolabında bulunan kolilerin içerisinde piyasada yüksek fiyatlardan alıcı bulan, el yapımı 261 parça; bir yolcu otobüsünde yapılan aramada ise 803 parça porselen ele geçirildi.

56 milyon TL’lik uyuşturucu ve kaçak malzeme ele geçirildi
Yine geçtiğimiz birkaç günlük süre zarfında Kapıkule’de gerçekleştirilen gümrük muhafaza operasyonlarında 365 adet cep telefonu ve aksesuarının yanı sıra aralarında oto yedek parçaları ve kürklerin de yer aldığı bini aşkın ticari eşya yakalandı.
Ele geçirilen toplam 56 milyon lira değerindeki uyuşturucu ve ticari eşyaya el konulurken yürütülen soruşturmalar kapsamında bir kişi gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Süloğlu ilçesi, 100'üncü yılında bir araya gelerek İstiklal Marşı'nı okudu
YEREL HABERLER Süloğlu ilçesi, 100'üncü yılında bir araya gelerek ...
Edirne'de kar yağdı
YEREL HABERLER Edirne'de kar yağdı
Bakan Kurum: 'Ergene Havzası'nda 36 tesise kapatma cezası verildi' (3)
YEREL HABERLER Bakan Kurum: 'Ergene Havzası'nda 36 tesise kapatma ...
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: “40 tane triportör’ü daha vatandaşlarımıza hediye edeceğiz”
YEREL HABERLER Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: “40 tane ...
Edirne'de yasağa uymayıp, çay servisi yapan işletme ve müşterilerine ceza
YEREL HABERLER Edirne'de yasağa uymayıp, çay servisi yapan işletme ...
Bakan Kurum: 'Ergene Havzası'nda 36 tesise kapatma cezası verildi' (2)
YEREL HABERLER Bakan Kurum: 'Ergene Havzası'nda 36 tesise kapatma ...
Bakan Kurum: “50 milyon liralık bedelli proje ile Edirne’ye millet bahçesi kazandıracağız” "Ergene Nehri ve Meriç Nehri havzasında son 2 yılda 3 bin 447 denetim gerçekleştirildi, denetimlerde 36 tesise kapatma cezası verildi"
YEREL HABERLER Bakan Kurum: “50 milyon liralık bedelli proje ile ...
Bakan Kurum: 'Ergene Havzası'nda 36 tesise kapatma cezası verildi'
YEREL HABERLER Bakan Kurum: 'Ergene Havzası'nda 36 tesise kapatma ...
Bakan Kurum: “24 milyon lira ceza uygulandı, 36 tesis kapatıldı”
YEREL HABERLER Bakan Kurum: “24 milyon lira ceza uygulandı, 36 tesis ...
Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu: Bu yangını söndürecek olan halkımızdır
YEREL HABERLER Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu: Bu yangını ...
Keşan´da halk pazarı süresiz kapatıldı
YEREL HABERLER Keşan´da halk pazarı süresiz kapatıldı
'Çok yüksek riskli' Edirne'de 2 caddeye girişler bariyerlerle kapatıldı(2)
YEREL HABERLER 'Çok yüksek riskli' Edirne'de 2 caddeye girişler ...
Alarm verilen Edirne'de, HES kodu olmayan çarşı ve caddelere giremeyecek
YEREL HABERLER Alarm verilen Edirne'de, HES kodu olmayan çarşı ve ...
(Özel) Kedi köpek zannetti, insan çıktı Hırsızlar için taktırdığı güvenlik kamerasını izleyince şoke oldu Edirne’de bir garip ‘hacet’ hikayesi Edirneli vatandaş Sezai Altan: “Kapı takmam çözüm değil, gene gelecekler" "Belediyenin derhal bu bölgeye seyyar umumi tuvalet koyması gerekiyor"
YEREL HABERLER (Özel) Kedi köpek zannetti, insan çıktı Hırsızlar ...
'Çok yüksek riskli' Edirne'de 2 caddeye girişler bariyerlerle kapatıldı
YEREL HABERLER 'Çok yüksek riskli' Edirne'de 2 caddeye girişler ...
‘Kırmızı’ Edirne’de tedbirler artırılıyor İşlek cadde ve sokaklar demir bariyerlerle kapatıldı ‘HES’ kodu ile giriş yapılacak
YEREL HABERLER ‘Kırmızı’ Edirne’de tedbirler artırılıyor İşlek cadde ...
Prof. Dr. Altun: Edirne'ye komşu illerden geçiş sınırlandırılmalı
YEREL HABERLER Prof. Dr. Altun: Edirne'ye komşu illerden geçiş ...