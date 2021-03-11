Trakya'nın 18'inci coğrafi işaretli tarım ürünü `Meriç Kara Kavunu´ oldu



Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)-TRAKYA Kalkınma Ajansı´nın koordinasyonunda Meriç Ziraat Odası, bölgeye özgü `Meriç Kara Kavunu´na coğrafi işaret aldı. Trakya´nın coğrafi işaretli 18 ürünü olduğunu söyleyen Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, üreticinin pazar sıkıntısı çekmeden daha yüksek fiyattan kavunu satabileceğini belirtti.

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, yaptığı açıklama ile Edirne´nin Meriç ilçesinde yetiştirilen, sıcak ve soğuk havaya dayanıklı `Meriç Kara Kavunu´na coğrafi işaret alındığını bildirdi. Türkiye´nin coğrafi işaretli tarım ürünleri bakımından önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Şahin, "Geleneksel bilgi ve kültürel değerlerimizin korunması çok önemli. Coğrafi işaretler, kalitenin korunarak gelecek nesillere aktarılmasını sağlıyor. Yerel kalkınmanın dinamiği olan üreticilerimizin, ürünlerini pazarlama sıkıntısı yaşadığına şahit oluyoruz. Coğrafi işaret tescili alan ürün, hem daha yüksek fiyattan satılabilecek hem de pazar sıkıntısı çekmeyecek. Böylelikle üretici ve tüketici korunacak" dedi.

`COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜN SAYISI 18 OLDU´

Trakya´nın coğrafi işaret konusunda farkındalığının artırılması için çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Şahin, "Meriç Kara Kavunu ile birlikte coğrafi işaretli ürün sayımız 18 oldu. Geçen yıl Mart ayı başında Meriç Ziraat Odası tarafından başvurusu yapılan `Meriç Kara Kavunu´na coğrafi işaret alınması bir yıl sürdü. Bu süreci tamamlayan Meriç Ziraat Odası´nı ve çalışmayı koordine eden Trakya Kalkınma Ajansı çalışanlarını tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

`UZUN SÜRE DEPODA KALABİLİYOR´

Meriç Kara Kavunu´nun uzun süre depolanarak kış aylarında da tüketilebildiğini kaydeden Şahin, açıklamasında şöyle dedi:

"İlçede yetişen dışı koyu yeşil, içi turuncu veya koyu sarı renkli, sıcağa ve kuraklığa dayanıklıdır. Uzun süre depolanarak soğuk kış aylarında da tüketilir. Lezzetli bir aromaya sahip etli, sulu ve bol çekirdekli kavunun orta büyüklükteki meyveleri yuvarlak, sap kısımları hafif sivricedir. Yağış yeterli olduğundan sadece ekim zamanı, can suyu verilir ve bölgede sulama yapmadan üretimi mümkün. Meriç ilçesinin çok fazla yağış almaması buna karşılık yüksek nem oranından meyve ağırlığı ile meyve et kalınlığı etkilenir. Ayrıca kavunda mantar tarzında çeşitli hastalıklara rastlanmıyor." DHA-Genel Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2021-03-11 12:02:23



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