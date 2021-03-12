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Edirne’de yeni HES kodu kararı, zorunlu hale getirildi Çarşı koronaya karşı

İHA

Edirne’de yeni HES kodu kararı, zorunlu hale getirildi Çarşı koronaya karşı

Edirne’de son günlerde artış gösteren korona virüs vakaları nedeniyle çeşitli tedbirler alınmaya devam ediliyor. Saraçlar Caddesi’nin ardından Tarihi Alipaşa Çarşısına girişlere de HES kodu zorunluluğu getirildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 2026 Şubat tarihleri arasında açıkladığı ilk verilere göre vaka sayısının yüz binde 107,43 olarak kaydedildiği Edirne’de, 27 Şubat5 Mart verilerinde korkutan artış yaşandı ve vaka sayısı yüz binde 180,01’e ulaştı. Edirne Vali Yardımcısı Yusuf Güler başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, Saraçlar Caddesi ve Çilingirler çarşısının bariyerlerle kapatılıp giriş yapan vatandaşlara HES kodu sorulması zorunluluğu kararı getirdi. Kararın ardından cadde ve çarşılarda HES kodu uygulaması başladı.

Çarşı esnafı koronaya karşı
Edirne Tarihi Alipaşa Çarşısı Dernek Başkanı Yılmaz Sanış da çarşı esnafıyla birlikte aldığı kararla girişlerde HES kodu zorunluluğu başlattı. Çarşının derneği tarafından belirlenen personeller tarafından çarşıya giriş yapmak isteyen vatandaşların HES kodları sorgulanıyor. HES kodu olan vatandaşların çarşıya girişine izin verilirken, HES kodu olmayan vatandaşların çarşıya girişine izin verilmiyor.

Vatandaşlara duyarlılık çağrısı
Edirne Tarihi Alipaşa Çarşısı Dernek Başkanı Yılmaz Sanış, vaka sayılarında düşüş yaşanması için Tarihi Alipaşa Çarşısı’na girişlerde HES kodu uygulaması başlattıklarını söyleyerek, çok zor dönem geçiren esnafı da göz önünde bulundurarak vatandaşlara korona virüsle mücadelede kurallara uymaları çağrısında bulundu.

Çarşılar her sabah dezenfekte ediliyor
Edirne İl Özel İdaresi ekiplerince her sabah işyerleri açılmadan tarihi çarşılarda korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında dezenfekte çalışmaları gerçekleştiriliyor.

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