Bakan Soylu´nun paylaştığı minik AFAD gönüllülerinin videosuna büyük ilgi

Ünsal YÜCEL/EDİRNE,(DHA)-EDİRNE Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından çocuklara ulaşmak amacıyla minik AFAD gönüllüleriyle birlikte çekilen ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu´nun Twitter hesabı üzerinden paylaştığı video büyük ilgi çekti.İçişleri Bakanlığı tarafından 2021 yılının `Afet eğitim yılı´ olarak ilan edilmesinin ardından AFAD Edirne İl Müdürlüğü, minik AFAD gönüllülerinin katılımıyla klip çekti. Klibin senaryosuna AFAD Edirne İl Müdürü Ali Altındal da katkıda bulundu. Öğretmen Nezahat Satıcı´ya ait "Elim küçük olsa da kalbim küçük olsa da cesaretim çok büyük, Ufkum büyüktür benim. Yağmur, yangın, depremde AFAD her zaman her yerde" dizelerinin yer aldığı şiir ise müzik öğretmenleri Deniz Eğmen ve Tufan Kolpar tarafından bestelendi. Klipte minik AFAD gönüllülerinin yanı sıra AFAD İl Müdürü Altındal, kurum çalışanları ve AFAD´ın kurtarma köpeği `Cancan´ da rol aldı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, Twitter hesabı üzerinden `Kocaman kalpleriyle, afet konusundaki farkındalıklarıyla, AFAD Gönüllülerimiz, her zaman, her yerde. Edirne İl AFAD Müdürlüğümüze ve tüm AFAD Gönüllülerine teşekkürler´ notuyla video klibi paylaştı. Klip, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.DHA-Genel Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2021-03-12 15:04:27



