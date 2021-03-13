Edirne’de ‘Fırçam tomurcuk 2021’ projesi hayata geçirilecek

Edirne’de, Edirne Valiliği bünyesinde bulunan kurumlar ile Trakya Üniversitesi arasında kurulan koordinede, Mustafa Necati İlk Okulu’nda, ‘Fırçam tomurcuk 2021’ projesi hayata geçirilecek.

İlk olarak Mustafa Necati İlkokulu olarak 20182019 Eğitim Öğretim Yılı’nda Osman İnci Müzesi ve Çocuk Atölyeleri Derneği ile başlatılan ‘Fırçam tomurcuk’ projesi, 20192020 Eğitim Öğretim Yılı’nda Covid19 salgını nedeniyle gerçekleştirilemedi.

20202021 Eğitim Öğretim Yılı 2. Döneminde yüz yüze eğitime başlandığında proje tekrar hayata geçirilecek.



“Çocukların sanatsal yeteneklerini geliştirmek istiyoruz”

‘Fırçam tomurcuk 2021’ adını verdikleri proje ile ilgili bilgiler veren Mustafa Necati İlkokulu Müdürü Burçin Ateş, “Bu projemizin amaçlarına baktığımızda; öğrencilerimizin resmi okul ve özel müze etkileşimini artırmak, eğitimöğretimde öğrencilerin akademik başarı ve sosyal becerilerinin geliştirilmesinin yanı sıra müzeyi bir yaşam haline getirerek toplumda müze kültürünün oluşturulmasını sağlamaktır. Ayrıca çocuklarda sanatsal yetenek ve tasarlayıcı düşünebilmeyi geliştirmek, kültürel mirası çocuklara tanıtmaktır. Kazanım açısından bakıldığında gizli öğrenme yoluyla çocuğun okula devam etme isteğini; okula karşı ilgi, tutum ve değerlerini olumlu yönde geliştirmek esas alınmıştır” ifadelerini kullandı.

Ateş, “İlk başladığımızda 2. Sınıf olan öğrencilerimiz bu sene 4. Sınıf öğrencileri oldular. Sınıf Öğretmenimiz Ahmet Zeynel Çetinoğlu ve 17 öğrencimize projelerinde başarılar diliyoruz” dedi.

Öte yandan, proje ortaklarına da teşekkür eden Ateş, “proje ortaklarımız olan İl Kültür Turizm Müdürlüğü’ne, Trakya Üniversitesi, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına, Trakya Üniversitesi, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Burak İşçimen’e, Osman İnci Müzesi’ne, Çocuk Atölyeleri Derneği ve dernek başkanı Sevda Mutlu Öğütçü’ye teşekkürlerimizi sunarız” şeklinde konuştu.

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