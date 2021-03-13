Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu: Keşan´da 20 bin doz aşıya ulaştık



Ünsal YÜCEL/ KEŞAN (Edirne), (DHA)KORONAVİRÜS haritasında 'çok yüksek risk' grubunda yer alan Edirne´nin Keşan ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, "Keşan'da gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 20 bin doz aşı yapılırken, koronavirüse karşı mücadelede fedakarca görev alan sağlık personelimize teşekkür ederiz" dedi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Türkiye genelinde devam eden aşılama çalışmaları kapsamında İlçe Sağlık Müdürlüğü´nde 2´nci doz aşısını yaptırdı. Salgınla mücadelenin sürdüğünü belirten Helvacıoğlu, "Koronavirüse karşı ikinci doz aşımızı İlçe Sağlık Müdürlüğü'müzde olduk. Aşı çalışmalarında fedakarca görev alan sağlık personelimize teşekkür ederiz. Keşan´da gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 20 bin doz aşı yapılırken, koronavirüse karşı mücadelede fedakarca görev alan sağlık personelimize teşekkür ederiz. Daha sağlıklı ve daha güzel yarınlar için sırası gelen bütün vatandaşlarımızın aşı olmaları büyük önem arz ediyor" dedi.

Vatandaşlara `gönüllü karantina´ çağrısında da bulunan Belediye Başkanı Helvacıoğlu´nun çağrısına ilçede yaşayanlar kısmen uyarken, sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığı cumartesi gününde, cadde ve sokaklar boş kaldı. Polis ve zabıta ekipleri, denetimlerini sürdürüyor. DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2021-03-13 17:50:45



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