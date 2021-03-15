2 PKK' lı Yunanistan' a kaçarken yakalandı

Ali Can ZERAY / EDİRNE,(DHA)EDİRNE'nin İpsala ilçesine bağlı Paşaköy 1'nci derece askeri yasak bölgede, Yunanistan'a geçmek isteyen, 2 PKK' lı yakalandı.
Gözaltına alınan 2 PKK 'lıdan A.Y.'nin, 'silahlı terör örgütü kurma, yönetme ve üye olma', E.A.,'nın ise 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılanması olduğu bildirildi.
Edirne'de güvenlik güçleri, İpsala ilçesine bağlı Paşaköy 1'nci derece askeri yasak bölgede Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a kaçmaya çalışıldığı ihbarını aldı. İhbarı değerlendiren ekipler askeri bölgeye düzenledikleri operasyonla 2 şüpheliyi yakaladı. Yapılan soruşturmada A.Y'nin 'silahlı terör örgütü kurma, yönetme ve üye olma, suçlarından, E.A'nın ise 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılandığı öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY
2021-03-15 14:54:55
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