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Edirne´de yapılmak istenen kurşun kırma-yıkama-eleme tesisine, çevrecilerden tepki

DHA

Edirne´de yapılmak istenen kurşun kırma-yıkama-eleme tesisine, çevrecilerden tepki


Olgay GÜLER Resul ORUÇOĞLU / EDİRNE, (DHA)EDİRNE´de kentin içme suyunun sağlandığı tesislere ve yerleşim yerine  yakın alanda yapılmak istenen 'Kurşun Kırma Eleme Yıkama Tesisi' için sivil toplum örgütleri bir araya gelerek tepki gösterdi. Toplanan kalabalık ÇED sürecinin sonlandırılmasını ve tesisin bölgeye yapılmamasını isterken gruba destek veren Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, işletmeye ruhsat vermeyeceğini söyledi.Edirne´de kentin içme suyunun sağlandığı İçme Suyu Tesisi´ne 200 metre mesafede, Hasanağa Köyü´nün hemen yanında ve yerleşim alanına 1 buçuk kilometre mesafede yapılmak istenen Kurşun Kırma Eleme Yıkama Tesisi için sivil toplum örgütleri ve vatandaşlardan gelen tepkiler  artıyor. ÇED sürecindeki proje için Cuma günü sivil toplum örgütleri, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü´ne itiraz dilekçeleri verirken, bugün de tesisin yapılmak istendiği alanda Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan´la bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Açıklamada konuşan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan söz konusu tesisin içme suyu ve yerleşim alanlarına yakınlığına dikkat çekerek, Edirne Valisi Ekrem Canalp ve kamu kurumlarını ÇED raporuna olumsuz görüş vermeye davet etti.`İÇME SUYU TESİSLERİNE 200 METRE MESAFEDE´Söz konusu tesislerin daha önceden belirlenmiş, seçilmiş yerlerin olması gerektiğini söyleyen Belediye Başkanı Recep Gürkan, bölgedeki içme suyu tesisleri ve yerleşim alanlarının yakınlığına dikkat çekti. Gürkan, "Bizim Edirne´de iki tane içme suyu tesisimiz var. Yeni tesisimize kuş uçuşu 205 metredeyiz. Zaten ÇED başvurusunda da bu 300 metre olarak belirlenmiş. Bu yolun hemen karşısında, 80 metre öteden içme suyunda arıttığımız suyu şehre taşıdığımız ana hat geçiyor. Hem buradaki yeni içme suyu arıtma tesisimizde hem de 1 buçuk kilometre ötedeki arıtma tesisimizde, tesislerimizin yapısı gereği açık dinlendirme havuzları var. Burası bir kurşun kırma, yıkama ve eleme tesisi. Burada doğaya salınacak çeşitli gazların, kimyasalların rüzgar vasıtasıyla bir taraftan 1 buçuk kilometre ilerdeki Edirne´nin en son evine ulaşmayacağını ve buradan 200 metre ötedeki içme suyu tesislerindeki açık havuzlara ulaşmayacağını kimse iddia edemez" dedi.`RUHSAT VERMEYECEĞİM´ÇED raporunda Edirne´nin nüfusunun 26 bin kişi olarak gösterildiğine de vurgu yapan Gürkan, "Edirne´de yaklaşık 200 bin vatandaş yaşıyor, yılda 5 milyon turist alan bir şehirden bahsediyoruz. 26  bin kişi yaşadığını düşünsek bile bu tesise izin vermek mümkün değil. Bu açılmak istenen yer gayri sıhhi müessese. Dolayısıyla bu bir işyeri olacak ve işyeri ruhsatı olması gerekiyor. 2 nedenle burası olmaz, birincisi hem belediye sınırları içerisinde, hem de mücavir sınırlar içerisinde ve burası tarım arazisi. Burada işyeri açılması için önce buranın imar planına alınması gerekir. Ben böyle bir şey yapmayacağım, Bu ruhsatı da asla vermeyeceğim" diye konuştu.Gürkan ;"Edirne´nin insanlarına kurşun bulaşmış bir suyu içirmeyeceğimizi herkesin bilmesini isterim. Bu noktada sayın Valimizin de, Edirne´deki ÇED raporuna dahil olması gereken resmi kamu kurumlarının da hepsinin de bizim gibi düşüneceğinden eminim. Tüm kamu kurumlarının da bu ÇED´e karşı olumsuz görüş bildireceğinden eminim. Burada asla bir kurşun kırma, yıkama, eleme tesisine Edirneliler olarak izin vermeyeceğimizin altını çok kalın çizgiyle çiziyorum" ifadelerini kullandı.`MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ´Edirne Kent Konseyi Başkanı Ziya Gökerküçük de yapılmak istenen tesisten çıkacak tozun hem içme suyuna hem de vatandaşlara zarar vereceğini belirtti. Gökerküçük, "Alanın içerisinde bir yanda yeni yapılan su tesisimiz, diğer yanda başka bir su tesisimiz var. İkisinin de içerisinde açık çökertme havuzları var. Buradan kurşunun kırma anında çıkacak tozu, buradaki suya her şeye zarar verecek, kentte de hava kirliliği yaratacak. Dolayısıyla bu tesisin buraya yapılmaması için kentliler olarak belediyemiz, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlarla gereken mücadeleyi yapacağız" şeklinde konuştu. `TESİSİ İSTEMİYORUZ´Tesisin yapılmak istendiği alana çok yakın bölgede bulunan Hasanağa Köyü Muhtarı Mehmet Üstün tesise karşı olduklarını söyledi. Üstün, "Böyle bir tesisin buraya kurulması bizim için çok üzüntü verici. Birinci sınıf tarım arazilerinin olduğu bir yer, uluslararası yolumuz var, termal suyumuz var, Edirne için can damarı olan içme suyu tesisimiz var. Bunlara çok yakın bir mevkii. Buraya kesinlikle böyle bir tesisin kurulmasını istemiyoruz. Çoluk çocuğumuzun, kendi yaşantımızı düşündüğümüz zaman böyle bir tesisin buraya yapılmaması gerekiyor" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER Resul ORUÇOĞLU
2021-03-15 17:36:47

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