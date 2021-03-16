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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trakya'daki vaka sayıları yükseldi

DHA

Trakya'daki vaka sayıları yükseldi


Ali Can ZERAY-Olgay GÜLER-Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA)SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın haftalık olarak açıkladığı vaka oranları, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de artış gösterdi. Edirne'de 180,01 olan vaka sayısı 200,36'ya, Kırklareli'de 116.94  olan vaka sayısı 137.12'ye, 111.19 olan Tekirdağ'da ise 121.64'e yükseldi.Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı her 100 bin nüfusa karşılık gelen 6-12 Mart haftalık vaka sayılarına göre, Trakya illerindeki vaka sayısı geçen haftaya göre arttış gösterdi. Koronavirüs haritasında 'çok yüksek risk' grubunda 'kırmızı' renkle gösterilen Edirne'de 180,01 olan vaka sayısı 200,36'ya, 'yüksek riskli' iller arasında 'turuncu kategoride bulunan Kırklareli'de 116.94 olan vaka sayısı 137.12'ye, 111.19 olan Tekirdağ'da ise 121.64'e yükseldi. Trakya'da vaka sayılarındaki artış vatandaşlar arasında tedirginliğe neden oldu.Kırmızı kategorideki Edirne'de vaka sayılarını düşürmek için bir dizi tedbirler alındı.Halkın yoğun olarak kullandığı Meriç ve Tunca nehirleri kıyıları ile parklar ve mesire alanları kapatıldı, marketlere girişlerde HES kodu uygulaması getirildi. Vaka sayılarının en fazla arttığı Keşan, İpsala ve Enez ilçelerinde tedbirler üst seviye çıkarıldı. İpsala ve Enez'de ev ziyaretleri yasaklandı. Bazı okullarda eğitime ara verilen Keşan' da  pazar günleri sokağa çıkma kısıtlamasında fırınlarda ekmek çıkarılmaması kararı alındı.Koronavirüs tedbirleri kapsamında trafiğe kapalı Saraçlar ve Çilingirler caddelerinde HES kodu uygulaması sürüyor. Polis ekiplerinin sürekli denetim yaptığı caddelerde vatandaşları maske, mesafe konusunda uyarıyor. Belediyeden den sık sık maske, mesafe, hijyen ve alınan tedbirlere uyulmaları isteniyor.'TEDBİR ALMADAN HER YERE GİDİYORUZ'Edirne'de tedbir almadan herkesin sokağa çıkmasın nedeniyle vaka sayılarının arttığını söyleyen Melahat Şendil, "Herkes tedbirli ve duyarlı olmalı. Her kes duyarlı olunca bunu atlatabiliriz. İnsanların umursamadığı ve günlük hayatlarına devam ettiği için bu salgın kentimizde maalesef artıyor. Türk milleti olarak rahatlığa fazla düşkün insanlarız, tedbir almadan her yere gidiyor. Tedbir alınması gerekir. Tedbirlere uymadan bu virüsten kurtulamayız" dedi. 'TEDBİRLERE UYMAYANLARIN CEZASISNI UYANLAR ÇEKİYOR' Kentte vaka sayılarının artmasının endişe verici olduğunu söyleyen Şafak Öztürk, "Bu tedbirlere uymayanların cezasını tedbirlere uyanlar çekiyor. Millet ev içinde sıkıldı, bunaldı. Ben Trabzon'dan Edirne'ye gezmeye geldim. Kıyık semtinde vatandaş hiç tedbirlere uymuyor, herkes sokakta. Bu salgının bitmesi için top yekun evde bir hafta çıkmadan kalmamız gerekir. Burada bir kısım var hiç tedbirlere uymuyor" diye konuştu. Eşiyle birlikte ilaç almak için sokağa çıktığını belirten Nefize Durmaz ise,  "Edirneli tedbirini alıyor, maskesiz insan yok ama vaka sayıları artıyor. Ben doğrusu neden artığını bilmiyorum. Biz ilaç almaya çıktık eşimle, ilaç bitmese çıkmayacağız. Evde oturmaktan da sıkıldık. İnşallah herkes önlem alırda biter bu salgın. Evde oturmaktan tansiyonum çıktı" dedi.DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY Resul ORUÇOĞLU
2021-03-16 13:49:55

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