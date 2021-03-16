Yunanistan’a kaçmak isteyen 3 FETÖ şüphelisinden 2’si tutuklandı

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Edirne'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isterken güvenlik güçleri tarafından yakalanan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısından 2'si, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Edirne’nin Uzunköprü ilçesi yakınlarında Yunanistan sınırına yakın bir noktada yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçma hazırlığında olan 3 FETÖ şüphelisi, sınır birliklerince yakalandı.

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından FETÖ şüphelileri N.B., Ö.A. ve E.G. adliyeye sevk edildiği. Çıkarıldıkları adli makamlarca N.B. ve Ö.A. tutuklanarak cezaevine konulurken, E.G. isimli şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

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