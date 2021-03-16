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Minik AFAD gönüllülerinden Edirne Valisi Canalp´e ziyaret

DHA

Minik AFAD gönüllülerinden Edirne Valisi Canalp´e ziyaret


Ünsal YÜCEL / EDİRNE,(DHA)EDİRNE Valiliği koordinesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından farkındalık oluşturmak amacıyla çekilen ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu´nun da Twitter hesabından paylaştığı videoda yer alan minik AFAD gönüllüleri ile okul yöneticileri, Edirne Valisi Ekrem Canalp´i ziyaret etti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından sosyal medyada paylaşılan ve izlenme rekoru kıran video klipte rol alan minik öğrenciler, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ali Altındal ile okul yöneticileriyle birlikte Edirne Valisi Ekrem Canalp´i ziyaret etti.
'KLİP MİLYONLARCA KEZ İZLENDİ'
Edirne Valisi Ekrem Canalp, 2021 yılının İçişleri Bakanlığı tarafından `Afet Eğitim Yılı´ olarak ilan edildiğini belirtti. Farkındalık oluşturmak için minik öğrencilerle birlikte bir klip hazırladıklarını söyleyen Canalp, "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu tarafından sosyal medyada klip paylaşıldı. Milyonlarca izleyici tarafından görüntülendi, beğeni aldı. Buradan Sayın Bakanımıza ve klibin hazırlanmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL
2021-03-16 17:21:24

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