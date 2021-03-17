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(Özel) Profil kesiyor, kaynak işliyor, taşlama yapıyor Demir bilekli ‘Azize usta’ zanaatı ile erkeklere taş çıkartıyor 30 yıl önce çay yapmak için girdiği atölyede şimdi ise kendi çıraklarını yetiştiriyor

İHA

(Özel) Profil kesiyor, kaynak işliyor, taşlama yapıyor Demir bilekli ‘Azize usta’ zanaatı ile erkeklere taş çıkartıyor 30 yıl önce çay yapmak için girdiği atölyede şimdi ise kendi çıraklarını yetiştiriyor

Edirne’de, 30 yıl önce eşine çay kahve yapmak için girdiği demir atölyesinde yıllar içerisinde meslekte ustalaşan Azize Küp, profil kesiyor, kaynak işliyor, taşlama yapıyor.
Genellikle erkeklerin tercih ettiği ve ağır iş grubuna giren demircilik zanaatında yaptıkları ürünler ile herkesin takdirini kazanan ‘Azize usta’, kadınların her zaman güçlü olduğunu adeta bir kez daha kanıtlıyor. Azize Küp, tüm insanlığa bir de mesaj vererek, “Kadınlar için zor diye bir şey yok. Kadın isterse her işi yapabilir” diyor.

Çay yapmak için girdiği atölyede şimdi çıraklarını yetiştiriyor
Edirne Sanayisinde, 30 yıldır eşi ile birlikte demircilik zanaatını icra etmeye çalışan Azize Küp’ü görenler, başta şaşırsa da yaptığı işlere şahit olunca takdir ediyor. Yaptığı ağır ve meşakkatli demircilik zanaatı ile kadınlara ilham kaynağı olan Azize Küp, profil kesiyor, kaynak işliyor, taşlama yapıyor. ‘Azize usta’ yıllar önce çay kahve yapmak için girdiği atölyede şimdi ise çırak yetiştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

“Atölyeye yıllar önce ilk kez çay kahve yapmaya gelmiştim”
Evli ve 2 çocuk annesi Azize Küp, eşi birlikte yaklaşık 30 yıldır demir atölyesinde çalıştığını anlatarak, “Eşim 30 yıla yakındır bu işi yapıyor. Bende yanına çay kahve yapmak için gelmiştim yıllar öncesi. Eleman sıkıntısı yaşadığımız için kendisine ufak tefek yardımcı olmaya başladım. Daha sonraları ‘tut şunun ucundan çevirelim, oraya çekelim, buraya çekelim’ derken ben de kaynak yapmaya heveslendim. ‘Gösterir misin’ diye rica ettim, o da bana çok yardımcı oldu bu konuda. Daha sonra kaynak yapmaya başladım, taşlama yapmaya başladım öyle devam etti” dedi.

“Kadınlar birçok alanda erkeklere göre daha estetik çalışmalar üretiyor”
Azize Küp, “İnsanlar güzel tepkiler veriyorlar. Önceden sanayiye kadın girmiyormuş şimdi hangi dükkana gitseniz bir kadın var. Demirci dükkanında da neden olmasın? Kadınlar birçok alanda daha iyiler, daha estetik çalışma şekilleri var” diye konuştu.
Küp, “Balkon korkulukları, merdiven korkulukları, çatı, daha sonra mobilya işine de girdik, mobilya yapmaya başladık. Yani demirden aklınıza ne gelirse, her şey var. Kadınların tepkileri de çok güzel, iyi. ‘Kadın eli değdiği belli oluyor’ diyorlar. Kadınlar için zor diye bir şey yok. Kadın isterse her işi yapabilir. Her işin altından kalkabilir. Kadınlar güçlüdür her zaman” dedi.

“Sağ olsun bizim çoğu yükümüzü aldı”
Yaklaşık 30 yıldır eşi Azize Küp ile birlikte demir atölyesi işlettiklerini anlatan Hayri Küp de “İlk önce çay kahve yapmak için gelmeye başladı. Sonrasında muhasebeye bakmaya başladı. Daha sonra ağır malzemelerde yardımcı olmaya başladı. Daha sonra kaynak yapmak istediğini söyledi. Taşlama yapıyor, boya yapıyor. Sağ olsun bize çok yardımcı oluyor. Eşim el attıktan sonra mesleğimizde ilerledik. O da kendini geliştirdi, bizde kendimizi geliştirdik. Kadının eli daha farklı, zanaatımızda aşağı yukarı beni geçti diyebiliriz. Azimlidir, severek de yapıyor farkındayım. Sağ olsun bizim çoğu yükümüzü aldı” dedi.

“Azize ustayı bir anne gibi görüyorum”
Demir ve kaynak ustası Azize Küp’ün çırağı Efe Çaylı da kendisi ile bir anne oğul bağı yaşadığını belirterek, “Buraya girdiğimden beri çok mutluyum. Azize usta kaynak yapıyor, diyorlar ‘Aa kadın kaynak yapıyor’ bayağı ilgi çekiyor. Azize ustayı kendime daha yakın görüyorum. Bir anne gibi ama Hayri ağabeyi de çok seviyorum. İlerideki hayalim demirci olmak kendi dükkanımı açmak” şeklinde konuştu.

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