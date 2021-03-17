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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne Valisi Canalp: Var olan kararları sıkı şekilde uygulamaya devam edeceğiz

DHA

Edirne Valisi Canalp: Var olan kararları sıkı şekilde uygulamaya devam edeceğiz


Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)-EDİRNE Valisi Ekrem Canalp, koronavirüs haritasında 'çok yüksek risk' grubunda yer alan Keşan ilçesinde, esnaf denetimi yapıp, değerlendirme toplantısına katıldı. Vali Canalp, "Var olan kararları sıkı şekilde uygulamaya devam edeceğiz"  dedi.
Edirne Valisi Ekrem Canalp, Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs risk haritasında 'çok yüksek risk' ile 'kırmızı' renkte yer alan Keşan´da, esnafı denetledi. Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, kurum amirleri ile oda başkanlarının da katıldığı denetimde, polis ve zabıta ekipleri, kurallara uymayanlara para cezası uyguladı.Keşan Belediyesi tarafından da hoparlörlerden 'evde kal' çağrısı yapıldı.
Daha sonra kaymakamlıkta düzenlenen değerlendirme toplantısına katılan Vali Canalp, "Var olan kararları sıkı şekilde uygulamaya devam edeceğiz" dedi.
'HEP BİRLİKTE MÜCADELE EDERSEK KAZANABİLİRİZ'
Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da koronavirüsle mücadele tüm yetkililerin sahada olduğunu ifade ederek, "Valiliğimiz, kaymakamlığımız ve belediyemiz iş birliğinde pandemi sürecinde vatandaşlarımızın sağlığını korumak için yoğun şekilde çalışıyoruz. Koronavirüsle mücadele hepimizin mücadelesi ancak hep birlikte mücadele dersek kazanabiliriz" diye konuştu.
İlçe genelinde dezenfeksiyon çalışmalarının sürdüğü bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL
2021-03-17 11:54:12

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