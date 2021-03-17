Enez´de mesire alanları kapatıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ünsal YÜCEL / ENEZ(Edirne),(DHA)KORONAVİRÜS vaka haritasında 'çok yüksek risk' grubunda yer alan Edirne´nin Enez ilçesindeki mesire alanları kapatıldı.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs risk haritasında 'çok yüksek risk' ile 'kırmızı' renkte yer alan Enez ilçesinde, Hıfzıssıhha Kurulu tarafından mesire alanlarının kapatılmasına karar verildi. Enez Kaymakamlığı´ndan yapılan yazılı açıklamada; "Koronavirüs bulaşının azaltılması amacıyla ilçemiz ve köylerimizde yer alan tüm mesire alanları geçici bir süreliğine kapatılmıştır" denildi.DHA-Genel Türkiye-Edirne / Enez Ünsal YÜCEL

2021-03-17 13:14:19



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.