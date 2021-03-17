Vaka sayılarının arttığı Trakya'da sıkı denetim

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vaka sayılarının arttığı Trakya'da sıkı denetim

DHA

Vaka sayılarının arttığı Trakya'da sıkı denetim


Ali Can ZERAY-Ruhan YALÇIN-Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE, TEKİRDAĞ,(DHA)KORONAVİRÜS vaka oranlarının artış gösterdiği Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de, valilerin de katılımıyla denetim yapıldı.
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 6-12 Mart haftalık vaka sayılarında, Trakya illerindeki vaka sayıları geçen haftaya göre artış gösterdi. Koronavirüs haritasında 'çok yüksek risk' grubunda 'kırmızı' renkle gösterilen Edirne'de 180,01 olan vaka sayısı 200,36'ya, 'yüksek riskli' iller arasında 'turuncu kategoride bulunan Kırklareli'de 116.94 olan vaka sayısı 137.12'ye, 111.19 olan Tekirdağ'da ise 121.64'e yükseldi. Trakya'da vaka sayılarındaki artış vatandaşlar arasında tedirginliğe neden oldu.
TEKİRDAĞ'DA 4 BİN KİŞİ İLE DENETİM
İçişleri Bakanlığı'nın 'Gün boyu yoğunlaştırılmış dinamik denetim' genelgesi doğrultusunda Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de bugün sıkı denetim gerçekleştirildi.
Tekirdağ'daki denetimlere Vali Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç ile 11 ilçede 4 bin personel katıldı. Vali Yıldırım ve beraberindekiler, otogar, iş yerleri, kıraathaneler, bakkal, eczane gibi işletmelere girerek, kurallara uyulup, uyulmadığını kontrol etti. Vali Yıldırım, iş yeri sahipleri ve çalışanlarla sohbet ederek hijyen, maske ve mesafe konusunda uyarılarda bulundu.
'TEKİRDAĞ'A MAVİ YAKIŞIR'
Vali Yıldırım, il genelinde 4 bin kişiyle denetimlerin gün boyu süreceğini belirterek, kendilerinin denetimleri aralıksız sürdürdüğünü ve vatandaşlardan da beklentileri olduğunu söyledi. Yıldırım, "Tabi ki bu arada biz şunu da vatandaşlarımızdan bekliyoruz; Her şeyi kontrol ve denetim için yapılmamalıdır. Öncelikle kendileri için sonra sevdikleri ve aileleri için daha sonrada toplum için yapmaları gerekir. Herkes kendi kendinin bir kere denetmeni olmalıdır. Eğer biz denetliyoruz diye bir takım tedbirlere, alınan tedbirlere arkadaşlarımız, vatandaşlarımız riayet ediyor ve daha sonra bunu bozuyorlarsa sayılarımızın artmaya devam etmesi kaçınılmaz olur. Biz bunu arzu etmiyoruz. Tekirdağ'ımız için şöyle de bir slogan geliştirdik; Trakya'nın mavi gözlü şehri Tekirdağ'a mavi yakışır. Onun için bizim biran önce bu kırmızıdan kurtulmamız lazım. Bunu tek başına bizim yapmamız, bizim sağlıkçılarımızın, emniyetimizin, jandarmamızın yapması mümkün değil. Bunu hep birlikte yapacağız, hep birlikte başaracağız inşallah. Eski günlerimize hep birlikte döneceğiz bu konuda vatandaşlarımızdan hassasiyet bekliyoruz" diye konuştu.
EDİRNE'DE MARKETE HİJYEN TUTANAĞI
'Çok yüksek riskli' iller arasındaki Edirne'de de polis, jandarma ve zabıta ekipleri denetim yaptı. Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu'nun da katıldığı denetimlerde bir markette hijyen kurallarına uyulmadığı tespit edildi. Marketin, ekmek ve meyve sebze satışı yapılan bölümlerinde tek kullanımlık poşet eldiven ünitesi ile girişteki dezenfekte ünitesinin bozuk olması nedeniyle kullanılmadığı tespit edildi. Zabıta ekipleri, market yetkilileri hakkında tutanak tuttu. Tutanak ceza uygulanması için Edirne Valiliği'ne gönderildi.
Belediye ekipleri marketleri denetlerken polis ekipleri de banka, alışveriş yerleri ve kalabalık oluşturan iş yerleri önlerinde kontrol yaptı.  Denetimlerinin devam edeceğini söyleyen Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, "Edirne Belediyesi olarak 7 ekip ve Tarım Gıda Kontrol Müdürlüğü ile beraber denetlemelerimizi yapıyoruz. Market ve kasap denetlemeleri Edirne Belediyesi'nde. Bu bağlamda da ekiplerimiz her gün sahada. Bugün dinamik denetim yapıyoruz . Bizim halkımızdan istediğimiz, hijyene dikkat etmeleri, maskeyi takmaları ve sosyal mesafeyi korumaları. Bu çok önemli biz bunu birlikte yeneceğiz" dedi.
KIRKLARELİ'DE DENETİMLER
Kırklareli'de de  Vali Osman Bilgin'in katılımıyla il genelinde denetim yapıldı. Kapalı pazar yerinde başlayan denetimlerde, vatandaşların yoğun olarak gittiği işletmeler, marketler, kuaförler denetlendi. Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, "Tüm denetim ekiplerimizle sahada koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimler gerçekleştirilmektedir. Bu dinamik denetim sürecinde, müdürlüğümüz denetim ekiplerince il merkezi ve ilçelerimizde gıda üretim, toplu tüketim ve satış yerlerinde salgınla mücadelede uyum tedbirleri yönünden kontrollerimiz tüm hızıyla devam etmektedir ve edecektir. En kısa zamanda ilimizde ve ülkemizde bu salgını yok edebilmek için tüm özverimizle çalışmaya devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımızın ve işletmelerimizin konu hakkında azami önemi göstermeleri hepimizin sağlığı açısından büyük önem arz etmektedir. Temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyalım, tedbiri elden bırakmayalım" dedi
 DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Ruhan YALÇIN-Resul ORUÇOĞLU
2021-03-17 13:29:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Enez´de mesire alanları kapatıldı
YEREL HABERLER Enez´de mesire alanları kapatıldı
Edirne Valisi Canalp: Var olan kararları sıkı şekilde uygulamaya devam edeceğiz
YEREL HABERLER Edirne Valisi Canalp: Var olan kararları sıkı şekilde ...
Atıklar, uçak, hayvan maketi olup, 'Geri Dönüşüm Parkı'nda yer alacak
YEREL HABERLER Atıklar, uçak, hayvan maketi olup, 'Geri Dönüşüm ...
(Özel) Profil kesiyor, kaynak işliyor, taşlama yapıyor Demir bilekli ‘Azize usta’ zanaatı ile erkeklere taş çıkartıyor 30 yıl önce çay yapmak için girdiği atölyede şimdi ise kendi çıraklarını yetiştiriyor
YEREL HABERLER (Özel) Profil kesiyor, kaynak işliyor, taşlama ...
Edirne'de yapılmak istenen 'kurşun kırma- yıkama- eleme tesisi' mühürlendi
YEREL HABERLER Edirne'de yapılmak istenen 'kurşun kırma- yıkama- ...
Uzunköprü´de 2 okulda yüz yüze eğitime ara verildi
YEREL HABERLER Uzunköprü´de 2 okulda yüz yüze eğitime ara verildi
Edirne´de 300 bin lira değerinde kaçak sentetik ilaç ele geçirildi
YEREL HABERLER Edirne´de 300 bin lira değerinde kaçak sentetik ilaç ...
Minik AFAD gönüllülerinden Edirne Valisi Canalp´e ziyaret
YEREL HABERLER Minik AFAD gönüllülerinden Edirne Valisi Canalp´e ...
Yunanistan’a kaçmak isteyen 3 FETÖ şüphelisinden 2’si tutuklandı
YEREL HABERLER Yunanistan’a kaçmak isteyen 3 FETÖ şüphelisinden 2’si ...
Trakya'daki vaka sayıları yükseldi
YEREL HABERLER Trakya'daki vaka sayıları yükseldi
Olağanüstü vaka artışını yaşandığı ilde, vakaların yüzde 90’ı ev ziyaretlerinden kaynaklı
YEREL HABERLER Olağanüstü vaka artışını yaşandığı ilde, vakaların ...
Vaka sayıları artan Enez´de `ev ziyareti yapmayın´ uyarısı
YEREL HABERLER Vaka sayıları artan Enez´de `ev ziyareti yapmayın´ ...
Edirne´de yapılmak istenen kurşun kırma-yıkama-eleme tesisine, çevrecilerden tepki (2)
YEREL HABERLER Edirne´de yapılmak istenen kurşun kırma-yıkama-eleme ...
Edirne´de yapılmak istenen kurşun kırma-yıkama-eleme tesisine, çevrecilerden tepki
YEREL HABERLER Edirne´de yapılmak istenen kurşun kırma-yıkama-eleme ...
Edirne´de 30 taksici, 10 günlük karantinanın ardından işbaşı yaptı
YEREL HABERLER Edirne´de 30 taksici, 10 günlük karantinanın ardından ...
Edirne’de çevrecilerden ‘kurşun tesisi’ tepkisi
YEREL HABERLER Edirne’de çevrecilerden ‘kurşun tesisi’ tepkisi
2 PKK' lı Yunanistan' a kaçarken yakalandı
YEREL HABERLER 2 PKK' lı Yunanistan' a kaçarken yakalandı
İpsala'da vaka sayıları arttı; ev ziyaretleri yasaklandı
YEREL HABERLER İpsala'da vaka sayıları arttı; ev ziyaretleri ...