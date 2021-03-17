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Mustafa Sarıgül: Kısa çalışma ödeneği uzatılsın

DHA

Mustafa Sarıgül: Kısa çalışma ödeneği uzatılsın


Ali Can ZERAYOlgay GÜLERResul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA)TÜRKİYE Değişim Partisi, (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, hükümetin kısa çalışma ödeneğini uzatmasını istedi. Esnafın pandemi nedeniyle sıkıntılı olduğunu belirten Sarıgül, "Ankara´dan talebimiz, pandemi süresi içerisinde kısa çalışma ödeneğinin devam etmesidir. Milyonlar adına beklemekteyim" dedi.
Türkiye Değişik Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Edirne'de partisinin il başkanlığı binasının açılışını yaparak partilileriyle bir araya geldi. Düzenlenen basın toplantısında konuşan Sarıgül, TDP´nin Atatürk ilkelerini savunan, Cumhuriyet değerlerini geliştirerek koruyan demokratik bir kitle partisi olduğunu söyledi. Sarıgül, "Ülkemiz şu anda mutsuzdur, yurttaşlarımız karamsardır. Mutsuzluğu ve karamsarlığı yok edecek, ülkenin tüm sorunları çözebilecek güçlü, tecrübeli kadrolarla beraberiz. Tecrübeli kadrolarla akla, bilime önem vererek ülkemizi dürüst politikalarla başarıdan başarıya ulaştıracak kadrolar TDP´dedir. Türkiye Cumhuriyeti pasaportunu dünyanın en kıymetli pasaportu yapacak içeride huzurlu, dışarıda onurlu politikalar uygulayacak olan tek parti TDP´dir" dedi.
'EĞİTİMDE İSKANDİNAV MODELİNE GEÇECEĞİZ'
Eğitimde fırsat eşitliğine önem verdiklerini söyleyen Sarıgül, "Zengin çocuğu, fakir çocuğu demeden bütün çocuklar, aynı eğitimi alacak. Anne, babalar artık çocuklarını `özel okula mı göndereceğim, devlet okuluna mı göndereceğim?´ diye düşünmeyecekler. Bir öğretmen olarak söz veriyorum; çocuklarımız dünyanın en iyi eğitimlerini Türkiye´de alacakları  İskandinav modeline geçecekler" diye konuştu.
'TRAKYA DEĞİŞİMİN LOKOMOTİFİ OLACAK'
Trakya´yı Balkanlar´ın Dubai´si yapacaklarını söyleyen Sarıgül, "Bölgelerimizde başarı şansı yüksek projeler geliştireceğiz. Gözün aydın Trakya. Balkanların Dubai´si Trakya olacak. Bölge, alışveriş turizmi ile kalkınacak. Edirne ve Kırklareli´nde, vergisiz ticaret merkezleri kurulacak. 12 Balkan ülkesinde yaşayan, 150 milyon nüfus bu merkezlere özel vizelerle gelip, vergisiz olarak alışverişini yapıp, gidecek. Buralara yapılacak otellerle bölge alışveriş turizminin cenneti olacak. Otelci kazanacak, ulaşımcı kazanacak, Trakya kazanacak. Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli´mizle Trakya, Türkiye´nin Avrupa´sıdır, dünyaya açılan kapımızdır. Bu nedenle Trakya değişimin de lokomotifi olacaktır. TDP´nin de en güçlü kalelerinden olacaktır. Anadolu´daki ürünler toplanıp değer katılarak Balkanlardan dünyaya servis edildiği bir il olacak Edirne" dedi.
`KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİ UZATILSIN´
İl Başkanı Tolga Hekimoğlu´na mazbatasını veren TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, daha sonra partisinin il binasının açılışı için salondan ayrıldı. Talatpaşa Caddesi üzerinde bulunan partinin il başkanlığı açılışında da konuşan Sarıgül, buradan iktidara kısa çalışma ödeneğinin uzatılması için çağrıda bulundu. Sarıgül, "Esnaflarımız pandemi nedeniyle son derece sıkıntıda, özellikle Ankara´dan talebimiz, üzerinde durulması gereken en önemli konumuz. Lütfen ve lütfen pandemi süresi içerisinde kısa çalışma ödeneğinin devam etmesini milyonlarca adına beklemekteyim" ifadelerini kullandı.
Sarıgül ve beraberindekiler partinin il başkanlığının açılış kurdelesini kestikten sonra Edirne´den ayrıldı.DHA-Politika Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Olgay GÜLER-Resul ORUÇOĞLU
2021-03-17 18:32:14

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