Türkiye’nin en büyük ikinci şehitliğinde ‘Çanakkale’ ruhu Edirne Asker Hastanesi’nde Şehitliği’nde 18 Mart Çanakkale Zaferi anıldı

Türkiye’de, Çanakkale’den sonra en büyük ikinci şehitlik olan Edirne Asker Hastanesi Şehitliğinde, Çanakkale Zaferi’nin 106. yıl dönümü nedeniyle anma etkinlikleri düzenlendi.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri anma günü kapsamında, Edirne Asker Hastanesi Şehitliği’nde çelenk sunma ve anma töreni düzenlendi. Törene, başta Edirne Valisi Ekrem Canalp, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Şehit Aileleri Derneği Faruk Çiftçi ve il protokolü üyeleri ile gaziler katıldı.

Abideye çelenk sunumunun ve tören mangasının saygı atışının ardından Edirne Valisi Ekrem Canalp anıt defterini imzaladı. Canalp, "Bütün şehitlerimizin ruhları şad olsun. Allah cümlesine rahmet eylesin” dedi.



“Al bayrağın altında bağımsız bir ruhla yaşayabilmemizi temin etmek için buradaki şehitlerimiz canlarını feda ettiler”

Vali Canalp, “Tarihimiz boyunca vatanımızı muhafaza altında tutabilmek için sürekli şehitler vermek zorunda kaldık. Bugün burada bulunmuş olduğumuz kutsal mekânın da sembolize etmiş olduğu mana aynen bu şekildedir. Bu vatanı vatan olarak tutabilmek, bizlerin bağımsız bir ülke ve devlet içerisinde ve al bayrağın altında bağımsız bir ruhla yaşayabilmemizi temin etmek için buradaki şehitlerimiz canlarını feda ettiler. Bu şehitlikleri gezerken hepimizin içerisinde uyanması gereken duygu şu olmalıdır; geçmişte bizim atalarımız bizim dedelerimiz bu vatan için kendilerini feda ettiler. Eğer bir gün bu vatan için bizim de benzer şekilde bir görev icap ederse hepimizin bütün gençlerimizin, yetişkinlerimizin aynı ruhta bu vatan için gerektiğinde canlarımızı feda etmeye hazır olmamız gerektiği anlamına geliyor. Bu sadece kendimiz için değildir, bu bizden sonra gelecek evlatlarımız ve torunlarımız için de hepimizin üzerine bir vecibedir. Bu şehitliğin bende uyandırmış olduğu duygu ve düşünce esasen budur” dedi.

Edirne İl Müftüsü Alettin Bozkurt tarafından yapılan duanın ardından katılımcılar, şehitliğe kırmızı karanfiller bıraktı. Törenin sonunda, oluşturulan Şehitler Hatıra Ormanı’na fidan dikimi gerçekleştirildi.

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