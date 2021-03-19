Keşan'da peynir fabrikasında amonyak tankı patladı: Çok sayıda işçi gazdan etkilendi (1)

Sen de mi uşak!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ünsal YÜCEL-EDİRNE, (DHA)EDİRNE'nin Keşan ilçesinde peynir fabrikasında amonyak tankı patladı. Gazdan etkilenen yaklaşık 30 işçi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. DHA-Genel Türkiye-Edirne

2021-03-19 10:06:04



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.