Ev ziyareti yasaklanan Keşan'da, ev sahibi ve 4 misafirine 17 bin TL ceza

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)KORONAVİRÜS vaka oranlarının artış gösterdiği Edirne´nin Keşan ilçesinde, evine misafir kabul ederek alkol aldıkları belirlenen ev sahibi ve 4 misafirine 17 bin TL idari para cezası uygulandı.
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık koronavirüs risk haritasında 'çok yüksek risk' ile 'kırmızı' renkte yer alan Keşan´da, Hıfzıssıhha Kurulu´nca ev ziyaretleri ve toplanmaların tespit edilmesi halinde kolluk güçlerince idari para cezası uygulanması yönünde karar alındı. Bir ihbarı değerlendiren polis, Yeni Mahalle Felek Caddesi üzerinde bulunan sitedeki bir dairede 5 kişinin toplanarak alkol aldıklarını belirledi. Ev sahibi ve 4 arkadaşına ilgili maddelerden toplam 17 bin TL idari para cezası kesildi. Evde bulunanlar ise evlerine gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL
2021-03-19 19:31:13
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