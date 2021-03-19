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SP Genel Başkan Yardımcısından ‘HDP’ye kapatma davası’ yorumu Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa İriş: "Parti kapatmanın en büyük mağduriyetini biz yaşadık" "Partiler mahkeme kararıyla değil, rey verilmeyerek kapatılmalı"

İHA

SP Genel Başkan Yardımcısından ‘HDP’ye kapatma davası’ yorumu Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa İriş: "Parti kapatmanın en büyük mağduriyetini biz yaşadık" "Partiler mahkeme kararıyla değil, rey verilmeyerek kapatılmalı"

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa İriş, ‘Milli görüş’ kanadının parti kapatılmasından en büyük mağduriyeti yaşanan taraf olduğunu belirterek, “Partilerin mahkeme kararıyla değil de, insanların rey vermeyerek kapatılması kararındayım, kanaatindeyim” dedi.
Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa İriş, Edirne İl Başkanlığı devir teslim töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İriş, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin’in HDP’nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi’nde dava açmasını yorumlayarak, “Bir hukuk devletinde hukukun üstünlüğü işlediği sürece herkes mutlu olur. Çok detayı gerçekten bilmiyorum. Zamanla çıkacaktır ortaya. Ama genel olarak söylüyorum. Partilerin mahkeme kararıyla değil de, insanların rey vermeyerek kapatılması kararındayım, kanaatindeyim, benim bulunduğum taraf burası” dedi.

“İşin içinde terör varsa o bizim dışımızda olan bir şey”
İriş, “Ama işin içerisinde terör baskı ve diğer bir takım hukuka müdahil, milli menfaatlere mukayyit işler varsa o bizim dışımızda olan bir şey. Genel tanımı söylüyorum; bir parti kapatılmasında o partinin taraftar bulamaması, yani destek bulmayınca ne yapacaktır kapanacaktır” diye konuştu.

“Biz parti kapatılmasından en büyük mağduriyeti görmüş kanadız”
İriş, “Bir de biz parti kapatılmasından en büyük zararı görmüş, en büyük mağduriyetleri görmüş şeyiz yani. Var mı dört defa üst üste aynı partinin kapatıldığı başka bir parti. Hem de iktidar partisi olarak yani dikkat edin birinci parti refahı düşünün. Selamete geri gitmiyorum. Faziletin zaten nasıl kapandığı da belli değil” dedi.
İriş, son olarak ise, “Partilerin mahkeme kararıyla değil de dediğim gibi kendi seçmenleri tarafından oy verilmeden kapatılması tarafındayım. Ancak, kanunlara göre başta terör gibi bu tip şeyler varsa iddialar varsa ve gerçekse onu bizim dışımızda ve tabi ki gerekenin yapılması lazım” şeklinde konuştu.
Açıklamaların ardından, Saadet Partisi İl Başkanlığı devir teslim töreninde, Avukat Sinan Tekin’in yeni il başkanı olarak atandığı açıklandı.

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