Edirne'de tek katlı evde yangın

Ali Can ZERAYResul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, merkeze bağlı Çavuşbey Mahallesi´nde tek katlı bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Mahallede paniğe neden olan yangında ev, küle döndü.
Yangın, gece saatlerinde Çavuşbey Mahallesi´nde S.Ö.´ye ait tek katlı evde çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini gören mahalleli, durumu itfaiye ve polise bildirdi. Bölgeye gelen polis ekipleri yanan evin etrafında güvenlik önlemi aldı. Edirne Belediyesi´ne bağlı itfaiye ekipleri ise alevlere müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınırken, mahallede kısa süreli panik yaşandı. Yangının söndürülmesinin ardından evde yapılan kontrolde S.Ö.´nün evde olmadığı tespit edilirken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturması sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ali Can ZERAYResul ORUÇOĞLU
2021-03-20 00:23:03
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